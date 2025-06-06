Дэвид Бекхэм станет рыцарем: титул сэра присвоят на следующей неделе

После церемонии Бекхэм официально получит титул сэра, а его супруга Виктория сможет носить звание дамы. В 2003 году бывший полузащитник, проведший за национальную команду 115 матчей и на протяжении шести лет являвшийся ее капитаном, был награжден орденом Британской империи за вклад в развитие футбола.

Дэвиду Бекхэму 50 лет, завершил карьеру футболиста в 2013 году. За свою спортивную жизнь он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси», выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Франции, а также становился победителем Лиги чемпионов. Сейчас он является совладельцем американского клуба «Интер Майами», где играет Лионель Месси.