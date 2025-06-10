Skip to footer
Вт, 10.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Российское образование – больше не вариант: кто поможет русскоязычным детям?

Снижение доступности услуг логопедов может негативно сказаться на успеваемости детей в стране. Фото иллюстративное.

В эстонских вузах нет специальной учебной программы по обучению логопедов для работы с русскоязычными детьми. До событий 2022 года желающие стать логопедами ехали учиться в Россию или получали онлайн-образование в российских вузах. Теперь же это либо невозможно, либо бессмысленно, поскольку российский диплом более не акцептируется Министерством образования Эстонии. Что же делать обладателям таких дипломов и где взять новых специалистов для работы с детьми?

Ни для кого не секрет, что задержка речи и другие логопедические проблемы - это крайне важные и актуальные темы во всем мире. Количество детей, нуждающихся в помощи таких специалистов, только растет.

Русскоязычным детям уже сейчас требуется дополнительная помощь, учитывая переход школ на эстонский язык обучения. Логопедов, способных работать с русскоязычными, не так много в принципе, еще меньше их работает в системе здравоохранения или образования, где услуги оплачиваются государством.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх