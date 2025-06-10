Российское образование – больше не вариант: кто поможет русскоязычным детям?

В эстонских вузах нет специальной учебной программы по обучению логопедов для работы с русскоязычными детьми. До событий 2022 года желающие стать логопедами ехали учиться в Россию или получали онлайн-образование в российских вузах. Теперь же это либо невозможно, либо бессмысленно, поскольку российский диплом более не акцептируется Министерством образования Эстонии. Что же делать обладателям таких дипломов и где взять новых специалистов для работы с детьми?