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Посетители не решались зайти в музей из-за змеи: на помощь пришли спасатели

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В четверг в первой половине дня в деревне Тихеда (волость Муствеэ, Йыгевамаа) у входа в музей Причудья на декоративных кустах устроился уж. Посетители испугались и не решались зайти внутрь, пока змея находилась рядом.

На место прибыли спасатели, поймали ужа и перенесли его поближе к реке, в безопасную для него природную среду.

Позже в тот же день, около 15:50, спасатели выехали уже в Тарту, в продуктовый магазин на улице Лембиту. Оттуда поступил сигнал тревоги: помещение начало заполняться дымом. Из здания провели частичную эвакуацию.

Как выяснилось, задымление исходило из подсобки аптеки, расположенной в том же здании. Там использовали микроволновку для разогрева еды, и, судя по всему, техника дала сбой.

Спасатели отключили устройство и запретили его дальнейшее использование до тех пор, пока специалист не проведет проверку.

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