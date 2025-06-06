Посетители не решались зайти в музей из-за змеи: на помощь пришли спасатели

На место прибыли спасатели, поймали ужа и перенесли его поближе к реке, в безопасную для него природную среду.

Позже в тот же день, около 15:50, спасатели выехали уже в Тарту, в продуктовый магазин на улице Лембиту. Оттуда поступил сигнал тревоги: помещение начало заполняться дымом. Из здания провели частичную эвакуацию.

Как выяснилось, задымление исходило из подсобки аптеки, расположенной в том же здании. Там использовали микроволновку для разогрева еды, и, судя по всему, техника дала сбой.