Суд отказал жительнице Таллинна в возвращении изъятых у нее 89 собак

Чиновники PTA забрали собак у Ирины, объяснив это серьезным нарушением требований по содержанию животных: за собаками не обеспечивался должный уход, условия их содержания не соответствовали нормам, в том числе им не было обеспечено достаточного количества питьевой воды, а помещения не очищались с необходимой регулярностью.