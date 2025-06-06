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Суд отказал жительнице Таллинна в возвращении изъятых у нее 89 собак

Перевод: София Солдатенко
Собаки жили в частном доме в районе Кристийне в таких условиях.

Таллиннский административный суд в пятницу отклонил жалобу таллиннской заводчицы собак, которая требовала от Сельскохозяйственного и продовольственного департамент (PTA) вернуть ей 89 карликовых шпицев, изъятых в сентябре прошлого года.

Чиновники PTA забрали собак у Ирины, объяснив это серьезным нарушением требований по содержанию животных: за собаками не обеспечивался должный уход, условия их содержания не соответствовали нормам, в том числе им не было обеспечено достаточного количества питьевой воды, а помещения не очищались с необходимой регулярностью.

Административный суд согласился с претензиями PTA. По той же причине суд отклонил также требование заводчицы о компенсации ущерба, вызванного смертью четырех собак, а также ее жалобу, что от нее требуют уплаты надзорного сбора.

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