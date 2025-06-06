МНЕНИЕ Это ненормально, когда больница ворует украшения у пациентов

- Они украли не только ценные вещи, но и воспоминания.
- Почему для рентгена бедренной кости нужно было снимать ожерелье и кольца?
- В больнице отсутствует система хранения личных вещей пациентов.
В связи с этой кражей я задумался, как тяжело и сложно быть обычным гражданином. Больница умеет выкручиваться из любых передряг. Полицию подобная кража совсем не интересует. Но если бы это случилось с кем-то из представителей власти... Пишет доктор медицинских наук Адик Левин.
Мне было очень трудно написать эту статью. 10 апреля в нашей семье произошло несчастье: моя супруга споткнулась, упала и сломала бедренную кость. Скорая помощь доставила ее в отделение неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы. Там она снова упала и сломала бедренную кость уже на другой ноге. Мы очень благодарны ортопедам больницы, которые провели две высококачественные операции. Казалось бы, все прошло хорошо, но, увы, нет...
Поскольку это была экстренная ситуация, супруга прибыла в больницу с несколькими золотыми украшениями, которые я дарил ей на протяжении многих лет. Если бы это была плановая госпитализация, она бы их с собой не взяла. В приемном покое у нее забрали верхнюю одежду и обувь. Затем, при оформлении, ее отвели в рентгеновский кабинет. Там сотрудники сказали, что нужно снять все украшения. Их положили в мешочек, но в документах об этом никакой отметки не сделали: так вещи и пропали.
Проанализировав множество подобных случаев, я пришел к выводу, что кражи ценных вещей в больницах происходят из-за отсутствия организованной системы приема и хранения личных вещей пациентов
От знакомых я слышал, что у многих людей, экстренно попавших в больницу, тоже пропадали золотые изделия. В отделении неотложной помощи, как правило, забирают одежду и обувь, но украшения по какой-то причине часто остаются у пациента. В больнице должен быть строгий порядок: при поступлении в приемный покой у пациента изымаются все личные вещи и помещаются в безопасное место.
И почему вообще у моей жены забрали ожерелье и кольца? У нее был перелом бедренной кости - ей не делали снимок шеи или рук. Я сообщил руководству больницы, что кража произошла в рентгеновском кабинете. Было ведь известно, кто работал там в ту смену. Если больнице было трудно найти вора, она могла бы обратиться в полицию. Увы, они даже не попыталась что-либо предпринять. Наоборот, больница обвинила пациентку, мол, зачем она вообще взяла такие дорогие вещи с собой.
Но когда человек в панике приезжает в больницу с серьезной проблемой, он вряд ли задумывается о том, как он выглядит и во что одет. Кражи происходят потому, что от рентген-кабинета и других отделений не требуют отчета о возврате изъятых на время процедур вещей. Всегда же проще обвинить во всем пациента.
Но если бы система приема в больнице была правильно организована, персонал на входе все бы зафиксировал и честно проконтролировал.
Для меня эта кража была подлой. Украдены были не просто драгоценности, а вещи, несущие эмоциональную ценность, воспоминания.
Да, в этой больнице делают высококачественные операции и выполняют серьезную работу. Но организация приемного покоя настолько не продумана, что создает почву для воровства у пациентов. Это позор
И в который раз я задумываюсь: как же сложно быть простым человеком. Больница легко выкручивается из любых передряг, а полиции такие кражи не интересны, они лишь пишут «состава преступления нет». А если бы подобное произошло в семье высокопоставленного чиновника, неужели и тогда больница и полиция отреагировали бы так же равнодушно?
Сложилась парадоксальная ситуация: в больнице делают высококлассные операции, но организация работы приемного отделения настолько небрежна, что позволяет обворовывать пациентов.
Это печально. И это огромный удар по репутации больницы…