МНЕНИЕ Это ненормально, когда больница ворует украшения у пациентов

И почему вообще у моей жены забрали ожерелье и кольца? У нее был перелом бедренной кости - ей не делали снимок шеи или рук. Я сообщил руководству больницы, что кража произошла в рентгеновском кабинете. Было ведь известно, кто работал там в ту смену. Если больнице было трудно найти вора, она могла бы обратиться в полицию. Увы, они даже не попыталась что-либо предпринять. Наоборот, больница обвинила пациентку, мол, зачем она вообще взяла такие дорогие вещи с собой.

Но когда человек в панике приезжает в больницу с серьезной проблемой, он вряд ли задумывается о том, как он выглядит и во что одет. Кражи происходят потому, что от рентген-кабинета и других отделений не требуют отчета о возврате изъятых на время процедур вещей. Всегда же проще обвинить во всем пациента.

Но если бы система приема в больнице была правильно организована, персонал на входе все бы зафиксировал и честно проконтролировал.

Для меня эта кража была подлой. Украдены были не просто драгоценности, а вещи, несущие эмоциональную ценность, воспоминания.

Да, в этой больнице делают высококачественные операции и выполняют серьезную работу. Но организация приемного покоя настолько не продумана, что создает почву для воровства у пациентов. Это позор

И в который раз я задумываюсь: как же сложно быть простым человеком. Больница легко выкручивается из любых передряг, а полиции такие кражи не интересны, они лишь пишут «состава преступления нет». А если бы подобное произошло в семье высокопоставленного чиновника, неужели и тогда больница и полиция отреагировали бы так же равнодушно?

Сложилась парадоксальная ситуация: в больнице делают высококлассные операции, но организация работы приемного отделения настолько небрежна, что позволяет обворовывать пациентов.