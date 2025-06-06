Полиция выразила благодарность первоклассникам, спасшим жизнь человека

Как передала BNS пресс-служба префектуры, вечером 24 апреля трое детей в деревне Пуйга заметили мужчину лет 30, лежащего на земле за сараем и позвонили в Центр неотложной помощи.

Когда приехали патруль полиции и скорая помощь, мужчина дышал, но был без сознания и с признаками переохлаждения. Благодаря детям пострадавшего быстро передали под опеку медиков.

Констебль Элар Сарик, вручавший детям награду в пятницу, сказал на выпускном вечере школы, что совместное сотрудничество полиции, родителей и школьных коллективов принесло свои плоды, поскольку растет такое смелое и отважное поколение.