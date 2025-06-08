КИНОКРИТИКА Новое блюдо от Гая Ричи: миф об Индиане Джонсе, накачанный новейшими спецэффектами

Старые истории для новых поколений

А теперь Гай Ричи решил приступить к такому чудесному блюду, как Индиана Джонс.

Нет, я понимаю, что наросло новое поколение, которому можно впихнуть старые истории со свежими спецэффектами.

Так, не случайно одним из персонажей новой картины становится подросток, роль которого не только в том, что он лучше взрослых умеет разгадывать ребусы с картонки хлопьев. Но основная его роль - благодарный слушатель. Когда сценаристы ленятся обыграть или хоть как-то визуализировать необходимую часть истории, то ее можно просто пересказать в диалоге.

Вот для этого и нужен ребенок (не станут же взрослые слушать банальности). Этот мальчик и есть целевая аудитория, условный зритель, для которого все это наворочено, он же не смотрел оригинал «В поисках утраченного ковчега», возможно, и «Мумию» не смотрел, и даже в Tomb Raider не играл, и Лару Крофт в кино не видел. Понятно же, что и «Код да Винчи» не читал.

Поэтому условному зрителю-младенцу можно втирать как что-то новенькое - и тайный шифр картин великих живописцев, и тайные комнаты египетских пирамид, и таинство опечаток в Библии, и прочее - такое тайное, такое волшебное. Например, существование «источника вечной молодости», о котором писал еще очень древний старик Геродот.