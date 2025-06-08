КИНОКРИТИКА Новое блюдо от Гая Ричи: миф об Индиане Джонсе, накачанный новейшими спецэффектами

В конце мая этого года на стриминговой платформе Apple TV+ стартовал новый фильм Гая Ричи «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth, сценарист - Джеймс Вандербильт, в главных ролях – Джон Красински, Натали Портман, Донал Глисон)
Когда Гай Ричи засветился на большом экране своим первым полнометражным фильмом «Карты, деньги, два ствола» (Lock, stock and two smoking barrels, 1998), его тут же окрестили «британским Тарантино», особенно за умение сплетать в один изящный узор различные сюжетные нити, но также и за «гангстерскую тематику», жесткий юмор и обыгрывание всей истории кинематографа в свою пользу.
Второй его фильм «Большой куш» (Snatch, 2000) реноме «британского Тарантино» лишь подтвердил, это было повторение дебютного успеха, но только c бюждетом побольше и участием кинозвезд (помимо британцев - Джейсона Стейтема и Стивена Грэма, которые своей карьерой обязаны как раз Ричи, реноме новой звезды режиссуры подтвердили и голливудские светила - Бенисио дель Торо и Брэд Питт).
Успех был заслужен, и Гай Ричи решил немного расслабиться, продолжая снимать фактически по фильму в год, но уже не столь громких, то рекламу для bmw, то бенефисы Мадонны (на тот момент официальной супруги режиссера), то простенькие боевички категории B, которые были, если честно, ни уму, ни сердцу.
Снял свою версию «Шерлока Холмса» (2009-2011). Потом и вовсе перешел на экранизации детских сказок, типа «Меч короля Артура» (2015) или римейка диснеевского мультика «Аладдин» (2017), между этим делая римейки американских сериалов («Агенты А.Н.К.Л.», 2015).
Но это все-таки Гай Ричи, потенциал высок, зрительское доверие выкуплено еще в прошлом веке, и он снова выстрелил, сначала фильмом «Джентльмены» (The Gentlemen, 2020), а потом и расширенной версией - одноименным сериалом (2024). Затем он попытался пересказать своими словами и на фоне морских баталий тарантиновский шедевр «Бесславные ублюдки», забацав «Министерство неджентльменских дел», параллельно погладил еще один британский миф - Джеймса Бонда, сделав фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» (2023).
Старые истории для новых поколений
А теперь Гай Ричи решил приступить к такому чудесному блюду, как Индиана Джонс.
Нет, я понимаю, что наросло новое поколение, которому можно впихнуть старые истории со свежими спецэффектами.
Так, не случайно одним из персонажей новой картины становится подросток, роль которого не только в том, что он лучше взрослых умеет разгадывать ребусы с картонки хлопьев. Но основная его роль - благодарный слушатель. Когда сценаристы ленятся обыграть или хоть как-то визуализировать необходимую часть истории, то ее можно просто пересказать в диалоге.
Вот для этого и нужен ребенок (не станут же взрослые слушать банальности). Этот мальчик и есть целевая аудитория, условный зритель, для которого все это наворочено, он же не смотрел оригинал «В поисках утраченного ковчега», возможно, и «Мумию» не смотрел, и даже в Tomb Raider не играл, и Лару Крофт в кино не видел. Понятно же, что и «Код да Винчи» не читал.
Поэтому условному зрителю-младенцу можно втирать как что-то новенькое - и тайный шифр картин великих живописцев, и тайные комнаты египетских пирамид, и таинство опечаток в Библии, и прочее - такое тайное, такое волшебное. Например, существование «источника вечной молодости», о котором писал еще очень древний старик Геродот.
Мол, где-то там, далеко-глубоко струится родник, который унесет твои печали, залечит твои раны, выполнит самые тайные мечты, и подарит новую жизнь и вечную молодость.
Погони, перестрелки, тарантиновские титры
Есть два искусствоведа - авантюристы-археологи-архивариусы, наверняка прямые наследники Индианы Джонса, брат и сестра - Люк и Шарлотта Пердью (с придыханием вспоминающие героического папеньку, знаменитого искателя сокровищ, ну точно же наследники Индианы Джонса!) в исполнении Джона Красинского и Натали Портман.
Есть мультимиллиардер Оуэн Карвер (Донал Глиссон), которому миллиарды не помогли сохранить здоровье, и он готов потратить очень многое, лишь бы его привели к фонтану, то бишь, к источнику вечной молодости. Ну и подросток, прошаренный на решение ребусов.
Еще есть много погонь, перестрелок, тарантиновские титры, новый кавер тарантиновских саундтреков, а также сопротивление Хранителей, преследование Интерпола, есть покадровые цитаты из всех приключенческих фильмов сразу. А ближе к финалу - комната Сталкера, исполняющая заветные желания, если ты пришел с чистыми руками и с чистыми помыслами.
Главные тезисы (ну кроме «чистых помыслов»), что путешествие и есть награда, поэтому мы просто погуляем, поглазеем, но трогать не будем.
Я не знаю, любите ли вы Гая Ричи, так как люблю его я, но «Источник вечной молодости» безусловно стоит смотреть в качестве развлекалова в компании детей, для которых оригинальный «Индиана Джонс» - слишком занудный и «классический» (вежливый перевод термина «устаревший»).
Но, если вы любите Гая Ричи за его раннее и отчаянное кинохулиганство, возможно, вам больше по вкусу придется «Гангстерлэнд» (Mobland, 2025) - британский сериал, где Гай Ричи выступил в качестве режиссера нескольких эпизодов. Вот там все по чесноку, не пожалеете.