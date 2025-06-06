Обзор по странам Балтии: цены на топливо в Вильнюсе снизились, а в Таллинне выросли

В Таллинне стоимость литра бензина 95 miles выросла на 0,1 цента, стоимость литра бензина с октановым числом 98 и стоимость дизельного топлива выросла на 1,1 цента.

В Риге стоимость литра бензина 95 miles выросла на 8 центов, стоимость литра бензина 98 miles plus на 9 центов, а стоимость дизельного топлива на 6 центов. В Вильнюсе по сравнению с неделей ранее цены на бензин снизились на 2 цента, а стоимость дизельного топлива за литр на 3 цента.

В пятницу стоимость литра бензина 95 miles в эстонской столице составила 1,590 евро, что на 4,6 цента дороже, чем в Риге, и на 14,1 цента дороже, чем в Вильнюсе. Цена литра 98 miles plus бензин в Таллинне составила 1,650 евро, или на 3,6 цента больше, чем в Риге и на 10,2 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена литра дизельного топлива в Таллинне составила 1,420 евро, на 5,4 цента меньше, чем в Риге и на 2,9 цента дешевле, чем в Вильнюсе.