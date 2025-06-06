Эстония и еще пять государств планируют совместную закупку боевых машин пехоты

По их данным, Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды подписали в четверг протокол о намерениях, согласно которому они подготовят возможную совместную закупку БМП CV90.

«Это соглашение свидетельствует о нашей приверженности укреплению возможностей Вооруженных сил Литвы и тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Северных стран», - заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

По ее словам, важно, чтобы программа закупок была быстрой и эффективной, а БМП были доставлены вовремя.

«Цель Литвы - дивизия, которая достигнет полной боевой готовности к 2030 году, и эти боевые машины пехоты - ее неотъемлемая часть. Совместная программа закупок для обороны - это стратегическое решение, которое не только означает более эффективное обеспечение вооружением, но и подчеркивает тесное сотрудничество стран», - сказала министр.

По данным министерства, платформа CV90, производимая шведской компанией BAE Systems Hagglunds, отличается первоклассной защитой, мобильностью и боевой мощью.

Она используется в нескольких странах НАТО и также была испытана в ходе реальных операций.

Поставка боевых машин пехоты CV90 в Литву и другие страны запланирована с 2028 года.