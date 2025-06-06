Эстония и еще пять государств планируют совместную закупку боевых машин пехоты

Литва, Эстония и еще четыре государства планируют совместную закупку бронированных боевых машин пехоты (БМП), сообщили оборонное ведомство Финляндии и Министерство обороны Литвы.
По их данным, Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды подписали в четверг протокол о намерениях, согласно которому они подготовят возможную совместную закупку БМП CV90.
«Это соглашение свидетельствует о нашей приверженности укреплению возможностей Вооруженных сил Литвы и тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Северных стран», - заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
По ее словам, важно, чтобы программа закупок была быстрой и эффективной, а БМП были доставлены вовремя.
«Цель Литвы - дивизия, которая достигнет полной боевой готовности к 2030 году, и эти боевые машины пехоты - ее неотъемлемая часть. Совместная программа закупок для обороны - это стратегическое решение, которое не только означает более эффективное обеспечение вооружением, но и подчеркивает тесное сотрудничество стран», - сказала министр.
По данным министерства, платформа CV90, производимая шведской компанией BAE Systems Hagglunds, отличается первоклассной защитой, мобильностью и боевой мощью.
Она используется в нескольких странах НАТО и также была испытана в ходе реальных операций.
Поставка боевых машин пехоты CV90 в Литву и другие страны запланирована с 2028 года.
Стоимость сделки не уточняется.