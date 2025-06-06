Госсуд признал положения Закона о рыболовстве неконституционными

Корни спора о конституционности Закона о рыболовстве восходят к лету 2023 года, когда двое рыбаков были пойманы за ловлей рыбы с использованием запрещенного устройства на Чудском озере.

Департамент окружающей среды оштрафовал двух рыбаков, которые ловили рыбу по разрешению на ловлю рыбы Peipus Grupp OÜ, за то, что 20 июля 2023 года они поймали рыбу на Чудском озере с помощью снасти с размером ячеек меньше разрешенного. Рыбаки были наказаны за разные деяния, поскольку находились на озере по отдельности и независимо друг от друга.