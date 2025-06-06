Вице-мэр Пере упрекнул коалиционных партнеров: Партию реформ удобно обвинять во всех проблемах

В понедельник утром в 6:30 Партия реформ распространила пресс-релиз, в котором сообщила: фракция реформистов в городском собрании Таллинна предложит внести в дополнительный бюджет на 2025 год отмену родительской платы в столичных детских садах с 1 сентября. По словам Пере, партия добивается этого, чтобы дать семьям уверенность в воспитании детей.