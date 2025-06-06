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Вице-мэр Пере упрекнул коалиционных партнеров: Партию реформ удобно обвинять во всех проблемах

Вице-мэр Таллинна от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере.

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) написал в соцсетях, что в последние дни коалиционные партнеры обвиняют Партию реформ в развале коалиции.

В понедельник утром в 6:30 Партия реформ распространила пресс-релиз, в котором сообщила: фракция реформистов в городском собрании Таллинна предложит внести в дополнительный бюджет на 2025 год отмену родительской платы в столичных детских садах с 1 сентября. По словам Пере, партия добивается этого, чтобы дать семьям уверенность в воспитании детей.

«Если оглянуться на прошедший год, мы как коалиционные партнеры вели себя разумно, даже я бы сказал - уступчиво. Вся наша стратегия строилась на сотрудничестве», - отметил Пере.​

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