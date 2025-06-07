«Сделано с ненавистью». Почему российские подростки становятся неонацистами

Подростки присоединяются к правым, потому что сейчас «это модно и круто», говорит антифашист Егор: «Многие хотят в это вписаться, чтобы создать себе образ крутого парня. И начинают одеваться так же, примыкают ко всем этим петухам. И ради крутизны перед сверстниками начинают себя позиционировать как правые скинхеды и футбольные хулиганы».

В компании других правых скинхедов такие подростки чувствуют себя «защищенными и крутыми, потому что их много», считает Егор. Другие сверстники «возможно, их так и воспринимают», и «наверно, даже считают опасными», а «взрослые обыватели их просто не видят».

Новые правые подростки, которые «пришли на смену Бухенвальду» в Костроме, уже «не говорят при встрече, что они нацисты». «Они опасаются, и говорят, что они футбольные фанаты просто», — продолжает Егор и признает, что те так отвечают, чтобы антифашисты их не побили.

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По словам Егора, как и в случае с ультраправыми, на улицах дерутся антифашисты 16-19 лет, а их более старшие товарищи из антифа-среды в насилии участия не принимают — они пересекаются на других антифашистских акциях или музыкальных мероприятиях.