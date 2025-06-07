В Таллинне ребенок на самокате попал под машину

Вчера, 6 июня, в 15:17 в Таллинне, у дома на улице Йые, 9 произошло ДТП: 53-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, сбил 11-летнюю девочку. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло пять серьезных ДТП, в которых пострадали в общей сложности семь человек. Среди пострадавших и трое несовершеннолетних: уже упомянутая юная самокатчица, а также 16-летняя и 17-летняя девушки.