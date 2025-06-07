Одежда по низким ценам: что известно об открытии магазина Shein в центре Риги

Китайский гигант Shein продает свою продукцию уже примерно в 250 странах и завоевал огромную популярность благодаря рекламе в социальных сетях. Рост предложений интернет-магазина идет огромными темпами: в день на сайте появляется более 1000 новых товаров по низким ценам.

Тем временем стратегия компании уже вызывала серьезную критику, связанную с качеством продукции Shein и условиями работы сотрудников.

Недавно в окнах одного из исторических зданий в центре Риге появились большие буквы названия компании. Значит ли это, что в столице откроется физический магазин торгового гиганта?