«Потемкинская политика»? Как выглядит подготовка Британии к войне

Один из главных уроков войны в Украине — важность дронов. Фото: EPA

В этот раз акцент делается на работе с союзниками, прежде всего с Францией, но также с Германией, Польшей, Италией, Норвегией и партнерами вне НАТО, такими как Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Эти программы имеют особенный смысл, учитывая значительный рост вооруженных сил Польши и уже заложенные в немецкий бюджет 100 млрд евро в год на модернизацию Бундесвера и планы увеличить эту сумму вдвое.

На задний план отодвигается стратегия «Индо-Тихоокеанского поворота», предложенная правительством Бориса Джонсона в 2021 году. Она отражала мышление до полномасштабного российского вторжения в Украину, которое заставило Европу вновь озаботиться собственными границами.

Возвращение к родным берегам отражает также позицию администрации Трампа, которая требует от союзников по НАТО быть в состоянии защитить себя сами, а не надеяться на Америку.

«У британцев есть потрясающие солдаты, потрясающие вооруженные силы, и они могут сами за себя постоять», — сказал Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером в Белом доме в феврале. «Если им нужна помощь, я всегда буду с британцами, окей? Но им не нужна помощь», — добавил он.

И затем спросил: «Могли бы вы сами справиться с Россией?». На лице американского президента читалась насмешка. «Ну...», — ответил Стармер и рассмеялся. И Трамп рассмеялся.

Несмотря на леволиберальные взгляды, Стармер смог найти общий язык с Трампом. Фото: PA Media