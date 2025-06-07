Евросоюз хочет отсрочить выплаты за задержку рейсов

Сейчас пассажиры в Европе имеют право на возмещение от 250 до 600 евро, если их рейс задержан на три часа и более; точная сумма зависит от расстояния перелета.

Авиаперевозчики жалуются, что такие выплаты обходятся им слишком дорого и нередко заставляют отменять рейсы, а не выполнять их с большой задержкой, поскольку нарушается расписание.

Согласно новой системе порог для компенсации увеличится до четырех часов для рейсов протяженностью до 3500 километров или между состыковочными городами внутри ЕС, а размер выплаты составит 300 евро.

Для более дальних перелетов право на компенсацию в 500 евро будет возникать после шестичасовой задержки.