Половина жителей Эстонии поддерживают увеличение расходов на оборону

«Результаты опроса общественного мнения наглядно свидетельствуют, насколько вопросы безопасности и личной ответственности важны для жителей Эстонии, - отметил канцлер Министерства обороны Каймо Кууск. - Подобная гражданская позиция создает прочную основу для наших будущих шагов. Я благодарен жителям Эстонии за оказанное доверие, которое позволяет нам максимально эффективно использовать каждый евро для укрепления обороны страны. Это наша общая инвестиция в свободу».​

Показатели готовности к защите страны по-прежнему остаются высокими. Согласно результатам опроса, большая часть (82 процента) респондентов считают, что на возможное военное нападение следует ответить вооруженным сопротивлением. В прошлом году этот показатель составлял 81 процент.

Значительная часть (62 процента) жителей Эстонии заявили о готовности участвовать в оборонных мероприятиях в пределах своих возможностей и навыков, что несколько больше по сравнению с прошлым годом (61 процент).

Членство Эстонии в НАТО поддерживают рекордные 83 процента жителей страны - это самый высокий показатель за все время проведения подобных исследований с 2000 года. Среди эстонцев уровень поддержки традиционно очень высок и достигает 93 процентов, а среди представителей других национальностей этот показатель увеличился на семь процентов и составляет 60 процентов.