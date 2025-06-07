Половина жителей Эстонии поддерживают увеличение расходов на оборону

Половина жителей Эстонии считают необходимым повысить государственные расходы на оборону - это на десять процентов больше, чем год назад. Также почти четверть респондентов поддерживают сохранение нынешнего уровня финансирования, показал свежий опрос общественного мнения, проведенный по заказу Министерства обороны.
«Результаты опроса общественного мнения наглядно свидетельствуют, насколько вопросы безопасности и личной ответственности важны для жителей Эстонии, - отметил канцлер Министерства обороны Каймо Кууск. - Подобная гражданская позиция создает прочную основу для наших будущих шагов. Я благодарен жителям Эстонии за оказанное доверие, которое позволяет нам максимально эффективно использовать каждый евро для укрепления обороны страны. Это наша общая инвестиция в свободу».
Показатели готовности к защите страны по-прежнему остаются высокими. Согласно результатам опроса, большая часть (82 процента) респондентов считают, что на возможное военное нападение следует ответить вооруженным сопротивлением. В прошлом году этот показатель составлял 81 процент.
Значительная часть (62 процента) жителей Эстонии заявили о готовности участвовать в оборонных мероприятиях в пределах своих возможностей и навыков, что несколько больше по сравнению с прошлым годом (61 процент).
Членство Эстонии в НАТО поддерживают рекордные 83 процента жителей страны - это самый высокий показатель за все время проведения подобных исследований с 2000 года. Среди эстонцев уровень поддержки традиционно очень высок и достигает 93 процентов, а среди представителей других национальностей этот показатель увеличился на семь процентов и составляет 60 процентов.
«Особого внимания заслуживает то, насколько стабильно высокой остается готовность жителей участвовать в оборонных мероприятиях и как сильно поддерживается членство в НАТО. Эти показатели подтверждают доверие как к внутренним, так и к международным механизмам безопасности. В этом отражается уверенность в себе. Мы и есть НАТО», - добавил Кууск.