Fitch: экономика Эстонии испытывает трудности из-за роста цен и снижения экспорта

Рейтинг поддерживается сильным госуправлением и институтами, членством в Европейском союзе и еврозоне, а также сохраняющейся низкой долговой нагрузкой и позицией чистого кредитора.

Агентство отмечает, что Эстония из-за своей близости к России сталкивается с повышенными геополитическими рисками, которые смягчают положение о взаимной обороне НАТО, присутствие боевой группы Великобритании и планы правительства увеличить с 2026 года расходы на оборону до более чем 5 процентов ВВП.

Fitch прогнозирует, что дефицит бюджета увеличится до 3,5 процента ВВП к 2026 году, оставаясь высоким из-за увеличения расходов на оборону. Таким образом, долговая нагрузка увеличится до 27,1 процента ВВП к концу 2026 года и стабилизируется на уровне 33 процентов ВВП в 2029 году.

Fitch ожидает, что экономический рост Эстонии составит 0,9 процента в этом году и 1,9 процента в 2026 году. Восстановление экономики сдерживается ростом цен на ресурсы и номинальных заработных плат, а также снижением доли экспортного рынка.

Fitch прогнозирует рост инфляции до 5,3 процента в 2025 году и замедление до 3,6 процента в 2026 году.

Как считает Fitch, к понижению рейтинга может вести значительное ухудшение геополитических рисков с соответствующим влиянием на экономический рост и государственные финансы. Фактором риска агентство рассматривает ухудшение среднесрочных перспектив экономического роста из-за ослабления конкурентоспособности и постоянно более высокого дефицита бюджета.