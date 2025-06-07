Галерея Партия «Ээсти 200» обнародовала свой лозунг на местных выборах

«Партия "Ээсти 200" пришла в политику, чтобы каждое следующее поколение жило в лучшей стране, чем сегодня - чтобы принимались решения, ориентированные на будущее, которые будут развивать Эстонию и через 10, и через 20, и через 50 лет. Как правящая партия, мы реализовали Единую школу Эстонии, утвердили равенство в браке, инициировали образовательные реформы, восстановили устойчивую пенсионную систему, создали план экономического роста до 2035 года и увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП», - заявила Кристина Каллас.