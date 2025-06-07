Фото Целый пакет вещей за пять евро: открылся магазин, цель которого не прибыль, а помощь людям

«Наша цель - не получение прибыли, а помощь сообществу. Мы сами берем здесь все необходимое для своих семей - это и есть наша плата за труд. Поскольку для ведения магазина тоже требуются расходы, на части товаров все же указаны отдельные цены», - рассказала член правления НКО Kaks Päikesekiirt Маргет Пыдер.

Владелицы магазина объясняют, что если в магазине найдется только одна подходящая вещь, не надо обязательно платить пять евро. «Нужно просто спросить - мы всегда найдем компромисс по цене. Если ребенку очень нравится какая-то игрушка, но денег на нее нет, мы не оставим его совсем без игрушки. Игрушки, в том числе и плюшевые, в магазинах очень дорогие, и у некоторых малышей их вообще почти нет», - рассказала Пыдер.