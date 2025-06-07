Фото Целый пакет вещей за пять евро: открылся магазин, цель которого не прибыль, а помощь людям

Многодетные матери Керли Сульг и Маргет Пыдер в четверг заново открыли магазин подержанных вещей в Валга. Особенность магазина в том, что, заплатив продавцу пять евро, можно унести с собой столько одежды, сколько захочешь.
«Наша цель - не получение прибыли, а помощь сообществу. Мы сами берем здесь все необходимое для своих семей - это и есть наша плата за труд. Поскольку для ведения магазина тоже требуются расходы, на части товаров все же указаны отдельные цены», - рассказала член правления НКО Kaks Päikesekiirt Маргет Пыдер.