В эстонских дворах появятся ворота для ежей

В Тарту этим летом стартовала необычная кампания: при поддержке городских властей и Эстонского общества охраны диких животных жителей призывают делать во дворах специальные ворота для ежей и отмечать их особыми табличками, чтобы упростить жизнь городским ежам и обезопасить их передвижение.
Как отметила студентка последнего курса Тартуского университета Катарийна Куусару, изучающая биологию и охрану природы, идея кампании возникла из ее бакалаврской работы. По ее словам, подобные решения давно успешно применяются во многих странах - например, в Великобритании такие проходы называют «ежиными автострадами».