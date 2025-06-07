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В эстонских дворах появятся ворота для ежей

Специальные ворота для ежей.

В Тарту этим летом стартовала необычная кампания: при поддержке городских властей и Эстонского общества охраны диких животных жителей призывают делать во дворах специальные ворота для ежей и отмечать их особыми табличками, чтобы упростить жизнь городским ежам и обезопасить их передвижение.

Как отметила студентка последнего курса Тартуского университета Катарийна Куусару, изучающая биологию и охрану природы, идея кампании возникла из ее бакалаврской работы. По ее словам, подобные решения давно успешно применяются во многих странах - например, в Великобритании такие проходы называют «ежиными автострадами».

«Ежи перемещаются по очень большой территории, - объяснила она. - Благодаря таким воротам животные могут быстро и безопасно переходить из одного двора в другой, не рискуя на улицах и не переползая через проезжую часть».​

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