В эстонских дворах появятся ворота для ежей

Как отметила студентка последнего курса Тартуского университета Катарийна Куусару, изучающая биологию и охрану природы, идея кампании возникла из ее бакалаврской работы. По ее словам, подобные решения давно успешно применяются во многих странах - например, в Великобритании такие проходы называют «ежиными автострадами».

«Ежи перемещаются по очень большой территории, - объяснила она. - Благодаря таким воротам животные могут быстро и безопасно переходить из одного двора в другой, не рискуя на улицах и не переползая через проезжую часть».​