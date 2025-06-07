Вчера армия России применила в атаке на Украину 407 иранских беспилотников и 45 ракет различных типов. Большое количество дронов должно было компенсировать относительно скромное число ракет, а также позволить атаке охватить более широкую географию, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Из шести выпущенных по Украине баллистических ракет «Искандер» украинской противовоздушной обороне удалось сбить четыре, еще две были сбиты с курса при помощи электронных средств. Из 36 крылатых ракет Х-101 были уничтожены 30. Оба выпущенных «Искандера-К» также перехвачены, однако противорадарная ракета Х-31П достигла цели. Из 407 дронов были сбиты или обезврежены 368. По данным воздушных сил Украины, зафиксировано 13 прямых попаданий и 19 случаев, когда упавшие обломки ракет или дронов нанесли ущерб.
По словам некоторых украинских аналитиков, российское командование собиралось до 2 июня нанести по Украине масштабный удар, выпустив со стратегических бомбардировщиков 108 крылатых ракет. Таким образом Москва рассчитывала усилить собственные позиции на стамбульских переговорах 2 июня и, добившись серии ограниченных договоренностей, избежать возможной эмоциональной реакции со стороны президента США.
Планируемый массированный удар был сорван после того, как 1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла превентивный удар по российским позициям. Хотя подтвердить эту информацию сложно, известно, что сто крылатых ракет обычно считается максимальным количеством, которое российская стратегическая авиация способна выпустить за один раз. Во вчерашней атаке с самолетов и кораблей было задействовано лишь 36 крылатых ракет Х-101.
Хотя и вчерашней атаке предшествовали удары украинских дронов по двум авиабазам, можно сказать, что способность России наносить ракетные удары силами стратегической авиации по сравнению с началом июня сократилась примерно вдвое. Другой важный момент - в атаке были задействованы самолеты Ту-160, которые в России до сих пор считались неприкосновенным стратегическим резервом. За всю войну их применяли для ударов только два раза. Появилась информация, что во время атаки бомбардировщики несли по четыре-шесть ракет, что означает участие менее десяти машин. В предыдущих атаках участвовало более 15 бомбардировщиков.
Министерство обороны России заявило, что массированный ракетно-дроновый удар стал ответом на недавнюю украинскую атаку. При этом складывается впечатление, что у российской армии сейчас отсутствуют ресурсы для проведения многодневных масштабных операций по всей Украине. Такой ответ, вероятно, не удовлетворяет высшее военное командование, поэтому в ближайшее время можно ожидать повторных атак или более частых ударов по прифронтовым городам.
Дефицит ракет, судя по всему, компенсируется широким применением дальнобойных дронов. Это серьезная ситуация: российский стратегический потенциал сдерживания серьезно пострадал, и власти пытаются компенсировать это информационными операциями.
В такой ситуации в издании Defense Express публикуется статья о планах переоборудовать пассажирские самолеты Ту-214 и MC-21 для запуска крылатых ракет. После распада Советского Союза в России больше не производились новые стратегические бомбардировщики, и время от времени появляются различные планы их создания. В прошлые десятилетия в СМИ также часто обсуждалась возможность переоборудования пассажирских самолетов в бомбардировщики в случае необходимости. Этого ни разу не происходило и не произойдет впредь: речь идет о чистой информационной операции, появление которой в СМИ является признаком того, что российское руководство оказалось в крайне сложном положении.
Президент Трамп выразил мнение, что Украина сама спровоцировала российский авиаудар своими атаками на территории России. Это - явное подтверждение для российской политической элиты, что их президент способен влиять на позицию президента США.
Вчера днем российская армия нанесла по Харькову удар двумя планирующими авиабомбами и несколькими снарядами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Обстрелы города продолжались вечером и ночью; по имеющейся информации, погибли два человека, еще 17 получили ранения. Атака не имела никакого военного смысла, под удар попали жилые районы.
На фронте действия российской армии оставались на уровне предыдущих недель - атаки продолжаются малыми пехотными подразделениями. Основную проблему для украинских защитников представляют дроны, планирующие авиабомбы и артиллерия, с помощью которых противник в основном пытается парализовать логистику. Российская армия практически не использует бронетехнику при атаках.
На направлении Курск/Сумы/Белгород войска РФ вели особенно интенсивные атаки в районах Сумской области. Сообщения о расширении зоны контроля российских войск требуют подтверждения.
На харьковском направлении продолжаются позиционные бои.
На купянском направлении активность атак России не выросла. На лиманском - сохраняется интенсивное наступление, и на одном участке российские подразделения несколько улучшили свои позиции. На северском направлении - позиционные бои.
Ежедневная активность российских войск в районе Часова Яра возросла, но изменений на линии фронта нет. Бои в районе Торецка вчера не привели к существенным результатам.
Российское командование продолжает интенсивное наступление в направлении Покровска и южнее. Юго-западнее Донецка на одном участке войскам РФ удалось продвинуться вперед.
На южном фронте активность российских сил немного снизилась. Отдельные попытки атак произошли вблизи населенных пунктов Гуляйполе и Орехов. На левобережье Днепра попыток пехотных атак не отмечалось.
Вчера появились сообщения, что солдаты ЧВК Вагнера выводятся из Мали. Это может свидетельствовать, что, по мнению российских властей, договоренности с бойцами Вагнера, достигнутые во время мятежа Пригожина, исчерпали себя. Это также явный признак нехватки ресурсов у российской армии для продолжения таких операций.