Из шести выпущенных по Украине баллистических ракет «Искандер» украинской противовоздушной обороне удалось сбить четыре, еще две были сбиты с курса при помощи электронных средств. Из 36 крылатых ракет Х-101 были уничтожены 30. Оба выпущенных «Искандера-К» также перехвачены, однако противорадарная ракета Х-31П достигла цели. Из 407 дронов были сбиты или обезврежены 368. По данным воздушных сил Украины, зафиксировано 13 прямых попаданий и 19 случаев, когда упавшие обломки ракет или дронов нанесли ущерб.

По словам некоторых украинских аналитиков, российское командование собиралось до 2 июня нанести по Украине масштабный удар, выпустив со стратегических бомбардировщиков 108 крылатых ракет. Таким образом Москва рассчитывала усилить собственные позиции на стамбульских переговорах 2 июня и, добившись серии ограниченных договоренностей, избежать возможной эмоциональной реакции со стороны президента США.

Планируемый массированный удар был сорван после того, как 1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла превентивный удар по российским позициям. Хотя подтвердить эту информацию сложно, известно, что сто крылатых ракет обычно считается максимальным количеством, которое российская стратегическая авиация способна выпустить за один раз. Во вчерашней атаке с самолетов и кораблей было задействовано лишь 36 крылатых ракет Х-101.