Конец эпохи: на месте эстонской обувной фабрики появятся квартиры и офисы

С момента основания эстонский производитель обуви Samelin работал на улице Кастани в Тарту. Однако вскоре компания переедет в промышленный парк Вахи. Но это не означает, что старое здание фабрики будет заброшено: вместо производства его ждет новая жизнь в виде жилого и коммерческого комплекса.
Новую фабрику построили за чертой города совместно с компанией Soleest, с которой и сейчас Samelin делит производственные помещения. Общая площадь нового производственного здания составляет около 6400 квадратных метров.