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Конец эпохи: на месте эстонской обувной фабрики появятся квартиры и офисы

Перевод: София Солдатенко
Лейда Кикка, которая руководила Samelin на протяжении десятилетий, не печалится из-за того, что производство покидает фабричное здание на улице Кастани, поскольку их ждет красивое, новое и более современное пространство.

С момента основания эстонский производитель обуви Samelin работал на улице Кастани в Тарту. Однако вскоре компания переедет в промышленный парк Вахи. Но это не означает, что старое здание фабрики будет заброшено: вместо производства его ждет новая жизнь в виде жилого и коммерческого комплекса.

Новую фабрику построили за чертой города совместно с компанией Soleest, с которой и сейчас Samelin делит производственные помещения. Общая площадь нового производственного здания составляет около 6400 квадратных метров.

Здание уже готово, однако масштабный переезд начнется лишь после большого торжественного открытия, которое состоится в следующую пятницу. «Для праздника все-таки нужно пространство», - пошутила глава AS Samelin Лейда Кикка.

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