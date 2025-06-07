Конец эпохи: на месте эстонской обувной фабрики появятся квартиры и офисы

Лейда Кикка, которая руководила Samelin на протяжении десятилетий, не печалится из-за того, что производство покидает фабричное здание на улице Кастани, поскольку их ждет красивое, новое и более современное пространство.

С момента основания эстонский производитель обуви Samelin работал на улице Кастани в Тарту. Однако вскоре компания переедет в промышленный парк Вахи. Но это не означает, что старое здание фабрики будет заброшено: вместо производства его ждет новая жизнь в виде жилого и коммерческого комплекса.