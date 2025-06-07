Чистота без хлора и новые правила: министерство обновляет требования для водных центров и бассейнов

Министерство социальных дел планирует повысить безопасность в бассейнах и водных центрах, а также сделать требования к очистке воды более гибкими.
Одним из самых важных изменений является то, что водные центры должны иметь возможности для спасения на воде. В будущем также могут быть внедрены технологии очистки воды, исключающие необходимость использования хлора.
По словам советника Министерства социальных дел Рамона Нахкура, в водных центрах важно наличие умеющего нырять спасателя.
«Многие водные центры уже серьезно относятся к спасению на воде, но теперь это подчеркивается и законом. Хотя несчастных случаев избежать полностью невозможно и важно ответственное поведение каждого, спасатель на месте может значительно снизить риск трагических инцидентов, действуя быстро. Все посетители бассейнов и водных центров - и семьи, и спортсмены - должны чувствовать себя в безопасности. Решения по профилактике должны быть максимально продуманы», - объяснил Нахкур, по словам которого аттракционы в водных центрах должны быть безопасными, а спасатели - компетентными. Каждый посетитель также может внести свой вклад, проявляя внимательность, следя за собственным самочувствием и самочувствием других, а при необходимости - зовя на помощь.
Утвержденное положение не требует присутствия работника с сертификатом спасателя. Достаточно, если спасатель имеет навыки ныряния, например, прошел соответствующее обучение. Поставщик услуг может сам решить, как обеспечить численность спасателей, принимая во внимание глубину бассейна и другие особенности.
Например, бассейны в водном центре Kalev в Таллинне значительно глубже, чем бассейн Raba в Пярну, а значит, численность спасателей в этих бассейнах также должна быть разной. Иногда для погружения может потребоваться дополнительное снаряжение и специальная подготовка, но это также еще предстоит оценить и организовать поставщику услуг.
Изменения основаны на рекомендациях рабочей группы по охране труда в бассейнах, в которую, помимо представителей министерств, вошли также представители Департамента здоровья, Спасательного департамента и Эстонского общества спасателей.
Действующий регламент не претерпел серьезных изменений с 2007 года, но несколько устаревших требований теперь стали более гибкими. Например, больше не нужно полностью опорожнять и чистить бассейн раз в год, а аквапарк может делать это по мере необходимости.
В будущем можно будет более гибко, чем раньше, внедрять новые технологии очистки воды, которые обеспечивают чистую воду даже без хлора, такие как УФ-излучение, ультрафильтрация, процессы окисления.
Подобные технологии внедрены во всем мире с целью предоставления возможности плавания в аквапарках тем, кто хочет избежать воздействия хлора, например, из-за аллергических реакций.
Регламент «Требования по охране здоровья для плавательных бассейнов и аквапарков» заменит регламент, действующий с 2011 года, и будет применим ко всем плавательным бассейнам и аквапаркам.
Новый регламент обновляет требования, чтобы поставщики услуг имели больше гибкости в выполнении требований. Регламент вступит в силу 1 сентября с вступлением в силу нового закона об общественном здравоохранении.