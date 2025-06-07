Чистота без хлора и новые правила: министерство обновляет требования для водных центров и бассейнов

Одним из самых важных изменений является то, что водные центры должны иметь возможности для спасения на воде. В будущем также могут быть внедрены технологии очистки воды, исключающие необходимость использования хлора.

По словам советника Министерства социальных дел Рамона Нахкура, в водных центрах важно наличие умеющего нырять спасателя.

«Многие водные центры уже серьезно относятся к спасению на воде, но теперь это подчеркивается и законом. Хотя несчастных случаев избежать полностью невозможно и важно ответственное поведение каждого, спасатель на месте может значительно снизить риск трагических инцидентов, действуя быстро. Все посетители бассейнов и водных центров - и семьи, и спортсмены - должны чувствовать себя в безопасности. Решения по профилактике должны быть максимально продуманы», - объяснил Нахкур, по словам которого аттракционы в водных центрах должны быть безопасными, а спасатели - компетентными. Каждый посетитель также может внести свой вклад, проявляя внимательность, следя за собственным самочувствием и самочувствием других, а при необходимости - зовя на помощь.

Утвержденное положение не требует присутствия работника с сертификатом спасателя. Достаточно, если спасатель имеет навыки ныряния, например, прошел соответствующее обучение. Поставщик услуг может сам решить, как обеспечить численность спасателей, принимая во внимание глубину бассейна и другие особенности.