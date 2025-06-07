ДОПОЛНЕНО Угрожала ножом другим детям: девочку отправили в спецучреждение

Девочка, которая прошлым летом в Пярну угрожала ножом детям помладше, была признана виновной в попытке ограбления с применением оружия. То, что началось как неудачная шутка, закончилось приговором суда: девочку направят на год в закрытое детское учреждение. Прокуратура подчеркивает, что в случаях с несовершеннолетними важнее всего не только наказывать, но и оказывать поддержку.
Около четырех часов дня 26 августа прошлого года в центре Пярну вооруженная ножом несовершеннолетняя подошла к девятилетней и десятилетней девочкам, которые ждали начала киносеанса и коротали время на качелях у реки.