ДОПОЛНЕНО Угрожала ножом другим детям: девочку отправили в спецучреждение

Качели, расположенные между Aloha Surf и рекой, - это вовсе не какой-то темный закоулок, где можно ожидать встретить грабителей.

Девочка, которая прошлым летом в Пярну угрожала ножом детям помладше, была признана виновной в попытке ограбления с применением оружия. То, что началось как неудачная шутка, закончилось приговором суда: девочку направят на год в закрытое детское учреждение. Прокуратура подчеркивает, что в случаях с несовершеннолетними важнее всего не только наказывать, но и оказывать поддержку.