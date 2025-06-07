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Угрожала ножом другим детям: девочку отправили в спецучреждение

Перевод: София Солдатенко
Качели, расположенные между Aloha Surf и рекой, - это вовсе не какой-то темный закоулок, где можно ожидать встретить грабителей.

Девочка, которая прошлым летом в Пярну угрожала ножом детям помладше, была признана виновной в попытке ограбления с применением оружия. То, что началось как неудачная шутка, закончилось судебным приговором: девочку направят на год в закрытое детское учреждение. Прокуратура подчеркивает: в случаях с несовершеннолетними важнее всего не только наказывать, но и оказывать поддержку.

Около четырех часов дня 26 августа прошлого года в центре Пярну вооруженная ножом несовершеннолетняя подошла к девятилетней и десятилетней девочкам, которые ждали начала киносеанса и коротали время на качелях у реки.

По первоначальным данным, нападавшей было от 13 до 15 лет. Она стала угрожать детям и потребовала у них деньги. Когда девочки ответили, что денег у них нет, та приказала отдать рюкзаки. Девочкам удалось убежать в торговый центр Pärnu Keskus и позвонить родителям.

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