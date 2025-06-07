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В Бельгии жестоко убили жену и дочь украинского военного

Траурная свеча. Иллюстративное фото.

В пятницу, 6 июня, в городе Хасроде в Бельгии были убиты 46-летняя гражданка Украины и ее шестилетняя дочь.

Вчера утром в доме, который муниципалитет сдавал в аренду украинским беженцам, произошел пожар. На место происшествия прибыли пожарные, которые нашли тела 46-летней украинки и ее шестилетней дочери. На их телах были множественные ножевые ранения, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на бельгийский телеканал VRT.

В сгоревшем доме также жил 16-летний сын погибшей женщины. В момент трагедии он был в школе.

По данным полиции, пожар в доме был устроен преднамеренно, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщает местный телеканал, семья из Украины жила в Бельгии уже три года, отец детей находится на фронте.

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