В Бельгии жестоко убили жену и дочь украинского военного

Вчера утром в доме, который муниципалитет сдавал в аренду украинским беженцам, произошел пожар. На место происшествия прибыли пожарные, которые нашли тела 46-летней украинки и ее шестилетней дочери. На их телах были множественные ножевые ранения, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на бельгийский телеканал VRT.

В сгоревшем доме также жил 16-летний сын погибшей женщины. В момент трагедии он был в школе.

По данным полиции, пожар в доме был устроен преднамеренно, чтобы скрыть следы преступления.