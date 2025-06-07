Напавшему на бывшего вице-мэра Кохтла-Ярве предпринимателю грозит условный срок

По версии обвинения, вечером 7 октября 2023 года Сечков, осматривая последствия шторма, столкнулся с агрессивным поведением местного предпринимателя Олега Шилова, который сначала мешал его передвижению, а затем избил его, нанеся удары руками и ногами.

В ходе прений сторон прокурор потребовала назначить Шилову наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, но не приводить его в исполнение, если тот в течение 9-месячного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит установленные требования контроля.