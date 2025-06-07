Напавшему на бывшего вице-мэра Кохтла-Ярве предпринимателю грозит условный срок

В Вируском уездном суде завершилось разбирательство по уголовному делу о нападении на бывшего вице-мэра Кохтла-Ярве Эрика Сечкова (Партия реформ) и приговор будет оглашен 9 июня, пишет Rus.ERR.
По версии обвинения, вечером 7 октября 2023 года Сечков, осматривая последствия шторма, столкнулся с агрессивным поведением местного предпринимателя Олега Шилова, который сначала мешал его передвижению, а затем избил его, нанеся удары руками и ногами.
В ходе прений сторон прокурор потребовала назначить Шилову наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, но не приводить его в исполнение, если тот в течение 9-месячного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит установленные требования контроля.
Сам Шилов утверждает, что действовал в рамках самообороны, поскольку якобы Сечков наехал на него автомобилем. Его защита требует полного оправдания, считая, что расследование велось предвзято из-за занимаемой Сечковым должности.