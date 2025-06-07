Не все герои носят плащи: школьники спасли трехлетнего ребенка

Ученики восьмого класса Курессаареской школы Ноорузе Алекс Кескюла и Франк Арнольд между восьмью и девятью часами вечера были на рынке в Курессааре, когда услышали где-то рядом плач ребенка. Когда плач не прекращался уже около десяти минут, стало ясно, что нужно вмешаться. Алекс и Франк пошли выяснять, в чем дело.

«Маленький мальчик сидел у Saare Foto. Когда мы спросили, что случилось, он сказал, что не может попасть домой. Мы поинтересовались, где его мама, и он ответил, что она ушла в магазин. Тогда мы постарались его успокоить, чтобы он не плакал так сильно», - рассказал Алекс.