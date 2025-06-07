Не все герои носят плащи: школьники спасли трехлетнего ребенка

Игнорирование человека в беде может стоить кому-то жизни, поэтому, заметив того, кто нуждается в помощи, нужно немедленно звонить по номеру 112. Алекс и Франк не колебались ни секунды, чтобы прийти на помощь трехлетнему мальчику, и стали примером для всех, - так описала случившееся Курессаареская школа Ноорузе на своем сайте.
Ученики восьмого класса Курессаареской школы Ноорузе Алекс Кескюла и Франк Арнольд между восьмью и девятью часами вечера были на рынке в Курессааре, когда услышали где-то рядом плач ребенка. Когда плач не прекращался уже около десяти минут, стало ясно, что нужно вмешаться. Алекс и Франк пошли выяснять, в чем дело.