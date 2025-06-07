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Будьте бдительны: появилась еще одна мошенническая страница, нацеленная на пассажиров общественного транспорта

Перевод: Павел Соболев
Очередная мошенническая страница, нацеленная на пользователей общественного транспорта в Пярнумаа.

В социальной сети Facebook снова появился фейковый аккаунт, предлагающий единые проездные карты по гораздо более низкой цене, чем они стоят на самом деле. Это мошенничество, и людям рекомендуют не нажимать на ссылки на эту страницу.

Мошеннический сайт Ühistransport Pärnus был создан 28 мая. На странице размещены фотографии городских автобусов в цветах Пярну, которые, скорее всего, были скачаны из интернета без разрешения автора. Люди также писали хвалебные комментарии об «уникальном предложении», рекламируемом на мошенническом сайте, но это тоже подделка. Таких людей на самом деле не существует.

Предыдущий похожий мошеннический сайт, открытый в январе этого года, имел очень похожее название: Pärnu Ühistransport. В то время руководитель Центра общественного транспорта Пярнуского уезда, или PÜTK (именно так правильно пишется название этой организации), Андрус Кярпук предупредил людей о мошенничестве и отметил, что у организации нет своей страницы на Facebook.

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