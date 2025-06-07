В Лос-Анджелесе вспыхнули протесты из-за рейдов миграционной службы

Ранее в тот же день ICE, которая занимается отловом и депортацией нелегальных мигрантов, задержала 44 человек, еще одного - за сопротивление агентам.

Очевидцы сообщали, что инспекторы ICE во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собрались более 300 протестующих, осудивших жесткие методы ICE.

Рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Протесты в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

Протесты в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

Полиция Лос-Анджелеса призвала протестующих разойтись к семи вечера, но обстановка продолжала накаляться, сообщает Los Angeles Times.

Столкновения произошли в том числе у федерального здания. После того как противники рейдов, по словам полиции, начали кидаться кусками бетона, правоохранителям было разрешено использование «нелетальных средств».

На кадрах с протестов видно, что полиция избивает протестующих дубинками и применяет слезоточивый газ. Беспорядки в центре города продолжаются и после полуночи.

Протесты в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

Во время рейдов агенты ICE задержали и ранили президента Международного профсоюза работников сферы обслуживания (SEIU) Дэвида Уэрту, передает Reuters.

По словам представителей профсоюза, это произошло, когда он «пользовался правом Первой поправки - наблюдать и документировать действия правоохранительных органов».

Пока неизвестно, насколько сильно ранен Уэрта и предъявлены ли ему какие-то обвинения.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс выступила с заявлением, в котором осудила иммиграционные рейды: «Эта тактика сеет ужас в наших общинах и подрывает основные принципы безопасности в нашем городе», - заявила она.