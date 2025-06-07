Управа Ласнамяэ приглашает на детские игровые утренники

Ласнамяэская районная управа сообщает, что игровые утренники Ласнамяэ подарят участникам радость совместного досуга; первый из утренников состоится в предстоящее воскресенье, 8 июня.
Управа района Ласнамяэ приглашает детей и их родителей принять участие в бесплатных летних игровых утренниках, которые будут проходить в разных уголках района.
«Формат игровых утренников, при котором каждое следующее мероприятие проходит в новом месте, гарантирует, что каждый такой утренник будет уникальным и неповторимым. Организаторами учитываются особенности конкретной площадки, количество участников и погодные условия. Аниматоры проводят разнообразные игры, а порой участников может ожидать даже увлекательное мыльное шоу», - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Игровые утренники организуются в сотрудничестве с Animator Show OÜ, чья команда устраивает для детей веселые дворовые игры.
Утренники будут проходить по следующему расписанию:
8 июня - Паасику, 3
29 июня - Ляэнемере-теэ, 42
13 июля - Юмера, 21b
27 июля - Лийкури, 58
10 августа – Пунане, 43c
24 августа – Вормси, 5
Все игровые утренники начинаются в 11 часов; длительность - около 45 минут.