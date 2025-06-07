МНЕНИЕ «Проваленная коммуникация»: настоящий виновник или козел отпущения?

Когда в организации что-то идет не так, первым «подозреваемым» часто становится коммуникация. Будь это провал в управлении изменениями, репутационный ущерб или недовольство людей, люди всегда говорят, что коммуникация была слабой, сообщение не дошло или «мы недостаточно общались». Но что же это за зверь, коммуникация, что ее так постоянно обвиняют?

Коммуникация - это не волшебная палочка и не спусковой крючок

От коммуникации часто неадекватно ожидают большего, чем она на самом деле способна дать. Если руководство принимает решение, которое не нравится людям, или если содержание изменения болезненно и противоречиво, невозможно написать текст или кампанию, которые подойдут всем сразу.

Коммуникация не может изменить реальность, но она может объяснить ее, структурировать, сделать более чуткой и понятной. Но если содержание запутанное или решение болезненное, даже самая лучшая коммуникация останется пластырем, а не лекарством.

Причина не в общении, а в мышлении

Часто проблема не в том, как что-то было сказано, а в том, что было сказано и почему что-то было сделано в первую очередь. Если решение принимается в закрытом кругу, если нет диалога, если не вовлечены те, кого вопрос касается, то вся последующая коммуникация может быть больше сглаживанием последствий, чем честным разговором.