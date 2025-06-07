ЛИЦО НЕДЕЛИ Серый кардинал Таллинна и отличный советчик

На первый взгляд, он обычный член фракции Партии реформ в городском собрании Таллинна, для многих, возможно, даже незнакомый. Но те, кто знаком с внутренней кухней политики, хорошо его знают.

Кукк занимал пост генерального секретаря Партии реформ в конце эпохи Андруса Ансипа и при Таави Рыйвасе. На время он практически исчез из политики, но когда в прошлом году началась борьба за смещение Михаила Кылварта, Кукк вновь стал активно участвовать в политической жизни. Многие считают его представителем Кристена Михала в таллиннской коалиции. Лидеры социал-демократов и «Отечества» также отмечают, что, если хотите понять подводные течения таллиннской политики, «стоит поговорить с Мартином». Его роль признает и официальный руководитель таллиннских реформистов Пяртел-Пеэтер Пере: «Мартин - очень хороший советчик».