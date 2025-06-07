Страны Балтии выступили с заявлением о поддержке членства Украины в НАТО

Комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выступили с заявлением о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. Документ обнародован в преддверии саммита альянса в Гааге, пишет Deutsche Welle.
Комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о поддержке членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Документ обнародован в пятницу, 6 июня, в преддверии саммита Североатлантического альянса 24-26 июня в Гааге.
Законодатели этих трех стран считают, что «членство Украины в НАТО обеспечит более эффективную и прочную основу для обеспечения евроатлантической безопасности», говорится в заявлении. В нем напоминается о поддержке, озвученной Киеву, в ходе бухарестского (2008), вильнюсского (2023) и вашингтонского (2024) саммитов альянса.
«Призываем предстоящий саммит НАТО 2025 года в Гааге предпринять конкретные политические шаги, которые проложат путь к вступлению Украины в альянс», - подчеркивается в документе далее.
Возможное приглашение Киева в Объединенные экспедиционные силы
Три государства также хотят способствовать приглашению Украины в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF). Они основаны в 2014 году, включают десять стран - Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Великобританию, Нидерланды и Швецию - и фактически представляют собой силы быстрого реагирования НАТО. Их основной региональный фокус - в Арктике, Северной Атлантике и регионе Балтийского моря. Эстония, Латвия и Литва полагают, что подключение к ним Украины станет «значимым шагом к углублению интеграции в области региональной безопасности».
Таллинн, Рига и Вильнюс также готовы поддерживать членство Украины в Европейском Союзе с целью завершения переговоров о вступлении и принятия Киева в качестве полноправного члена к 1 января 2030 года.
Авторы заявления также хотят продолжать дипломатические и политические усилия по изоляции России в рамках международных организаций, ужесточению режимов санкций, а также обеспечению «полной юридической и политической ответственности за преступления, совершенные против Украины».
Страны Балтии будут работать над единой линией обороны
В парламентах трех государств призывают комитеты по иностранным делам других стран, международные парламентские ассамблеи, правительства и ответственные институты поддержать предложения, содержащиеся в документе.
В ближайшие годы страны Балтии будут работать над созданием единой линии обороны вдоль восточной границы. Она будет включать систему бункеров, бетонные блоки, а часть приграничной территории будет заминирована. Кроме того, Эстония взяла на себя обязательство построить военную базу в Нарве - у самой границы с РФ.