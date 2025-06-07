Страны Балтии выступили с заявлением о поддержке членства Украины в НАТО

Комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о поддержке членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Документ обнародован в пятницу, 6 июня, в преддверии саммита Североатлантического альянса 24-26 июня в Гааге.

Законодатели этих трех стран считают, что «членство Украины в НАТО обеспечит более эффективную и прочную основу для обеспечения евроатлантической безопасности», говорится в заявлении. В нем напоминается о поддержке, озвученной Киеву, в ходе бухарестского (2008), вильнюсского (2023) и вашингтонского (2024) саммитов альянса.

«Призываем предстоящий саммит НАТО 2025 года в Гааге предпринять конкретные политические шаги, которые проложат путь к вступлению Украины в альянс», - подчеркивается в документе далее.

Возможное приглашение Киева в Объединенные экспедиционные силы

Три государства также хотят способствовать приглашению Украины в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF). Они основаны в 2014 году, включают десять стран - Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Великобританию, Нидерланды и Швецию - и фактически представляют собой силы быстрого реагирования НАТО. Их основной региональный фокус - в Арктике, Северной Атлантике и регионе Балтийского моря. Эстония, Латвия и Литва полагают, что подключение к ним Украины станет «значимым шагом к углублению интеграции в области региональной безопасности».