The Insider пишет, что сфера торговли находится в плохом положении, поскольку россияне стали меньше тратить. Угроза банкротства стучится в двери нескольких строительных компаний, поэтому рабочие направляют петиции президенту России Владимиру Путину. Угольные шахты находятся в таком глубоком упадке, что будет неудивительно, если шахтеры снова постучатся в Белый дом касками, как в 90-е.

В некоторых регионах, например, в Твери, резко участились задержки зарплат. И, как пишет издание The Insider, даже тесные связи с государством на четвертом году войны уже не гарантируют финансовой безопасности компаниям. «Мир банкам, война магазинам» - по мнению издания, эта фраза может служить девизом экономической команды Путина в 2025 году. Возможно, это и не было осознанной стратегией, но динамика поступления прибыли это отражает.