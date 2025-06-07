Тяжелая жизнь российских компаний: у банков прибыль растет, весь остальной бизнес сражается за выживание

Общая прибыль российских компаний сократилась, а распределение оставшейся доли стало крайне неравномерным: банки и некоторые сферы, связанные с военными закупками, остались прибыльными, но другие секторы сильно пострадали.
The Insider пишет, что сфера торговли находится в плохом положении, поскольку россияне стали меньше тратить. Угроза банкротства стучится в двери нескольких строительных компаний, поэтому рабочие направляют петиции президенту России Владимиру Путину. Угольные шахты находятся в таком глубоком упадке, что будет неудивительно, если шахтеры снова постучатся в Белый дом касками, как в 90-е.