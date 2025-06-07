КАДРИ ПААС Кремль формирует лояльное царю кастовое общество

В статье в журнале «Мир России» социологи Светлана Мареева и Елена Слободенюк в 2024 году написали, что по сравнению с другими показателями национальной экономики в России относительно больше сверхбогатых людей, чем можно было бы ожидать, учитывая экономическую ситуацию в стране.

За последнее десятилетие 200 самых богатых миллиардеров в целом сохранили свое богатство. Более 90 процентов тех, кто был в списке двухсот в прошлом году, остаются в нем и на следующий. В первой сотне свои позиции остстояли 88 человек.

Верхняя половина группы миллиардеров теперь стала еще более стабильной. В списке 2021 года значительно снизилась доля тех, кто находится там пять лет или меньше (за 18 лет наблюдения), и увеличилась доля тех, кто находится в первой сотне не менее 16 лет.

Для сравнения, показатель новых имен в списке Forbes после промежутка в 5 лет составляет 42 процента в США, 38 процентов - в ЕС и 61 процент - в Китае.

Другими словами, новые миллиардеры добавляются медленно, но и все же не исчезают со сцены. Вопрос в том, успевает ли кто-то поссориться с царем и/или умереть. По мнению социологов, эта ситуация сопоставима с наследственной аристократией средневековой Европы.

Война олигархам не помеха