Хотя Евросоюз ввел 17 пакетов санкций против России за террор в отношении Украины, некоторые россияне становятся все богаче и богаче. А деньги почти всегда любят одних и тех же россиян. Президент США Дональд Трамп, подружившийся с Владимиром Путиным, за год удвоил величну своего состояния, пишет журналист Кадри Паас.
Россия занимает пятое место в мире по количеству и богатству миллиардеров, или олигархов, как их называют местные жители, со 164 сверхбогатыми людьми (лидирует друг Путина Вагит Алекперов с 28,7 млрд долларов). В 2023 году в России по-прежнему было 120 миллиардеров.
Для сравнения, по данным Forbes, в прошлом году в США было 902 миллиардера (лидирует Илон Маск с 342 млрд долларов) вместо 813 миллиардеров в 2023 году.
Следует сказать, что президент Дональд Трамп тоже не беден. 47-й президент США за год увеличил свое состояние с 2,3 млрд долларов до 5,1 млрд долларов. Росту богатства Трампа способствовали вывод на биржу Truth Social и криптовалютный бизнес.
В прошлом году в Китае было 450 долларовых миллиардеров (вместо 406 годом ранее), в Индии было 205 сверхбогатых людей (200), а в Германии - 171 миллиардер (132). Самым богатым немцем является Дитер Шварц, владелец сети супермаркетов Lidl, чье состояние оценивается в 49,5 млрд долларов, что ставит его на 30-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.
Стабильность в списках российских богачей
Однако, возвращаясь к России, справедливости ради следует отметить, что в отличие от других (крупных) стран и их миллиардеров, Россия отличается тем, что богатство в основном сосредоточено в руках олигархов - капитал российских миллиардеров превышает четверть ВВП страны в долларах. Активы российских миллиардеров сопоставимы с банковскими сбережениями всего населения России.
По данным Центробанка России, на 1 января 2025 года на счетах россиян находилось 57,5 трлн рублей. Богатство российских миллиардеров также превышает золотовалютные резервы Центробанка: на начало года их оценочная стоимость составляла 609,5 млрд долларов. Москва поднялась на второе место в мире среди городов по числу сверхбогатых людей с 90 долларовыми миллиардерами, на первом месте оказался Нью-Йорк.
В статье в журнале «Мир России» социологи Светлана Мареева и Елена Слободенюк в 2024 году написали, что по сравнению с другими показателями национальной экономики в России относительно больше сверхбогатых людей, чем можно было бы ожидать, учитывая экономическую ситуацию в стране.
За последнее десятилетие 200 самых богатых миллиардеров в целом сохранили свое богатство. Более 90 процентов тех, кто был в списке двухсот в прошлом году, остаются в нем и на следующий. В первой сотне свои позиции остстояли 88 человек.
Верхняя половина группы миллиардеров теперь стала еще более стабильной. В списке 2021 года значительно снизилась доля тех, кто находится там пять лет или меньше (за 18 лет наблюдения), и увеличилась доля тех, кто находится в первой сотне не менее 16 лет.
Для сравнения, показатель новых имен в списке Forbes после промежутка в 5 лет составляет 42 процента в США, 38 процентов - в ЕС и 61 процент - в Китае.
Другими словами, новые миллиардеры добавляются медленно, но и все же не исчезают со сцены. Вопрос в том, успевает ли кто-то поссориться с царем и/или умереть. По мнению социологов, эта ситуация сопоставима с наследственной аристократией средневековой Европы.
Война олигархам не помеха
В первый год полномасштабной войны в Украине количество российских долларовых миллиардеров сократилось со 123 до 88, но в прошлом году снова выросло до 140 человек. Не считая тех, кто сменил гражданство. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост доходов и концентрации богатства российских миллиардеров, независимо от реальных перспектив экономики страны.
В 2020 году социолог Мареева, анализируя данные Росстата, пришла к выводу, что Россия фактически является кастовым обществом. С 2005 года доля беднейших 20 процентов россиян в общем объеме денежных доходов колеблется на уровне пяти процентов.
Однако на богатейших 20 процентов стабильно приходится 47 процентов общего объема доходов. Доля бедных в России не уменьшается за 15 лет, хотя риторика «царя» говорит об обратном. По словам социолога, россияне являются свидетелями искусственно созданной кастовой системы, которая возникла около двух десятилетий назад.
Никаких попыток ее смягчить или изменить не предпринималось, поскольку те, кто не смог самостоятельно подняться по социальной лестнице, считались государственными органами либо сами виновными в этом, либо просто незначительными личностями.
Заморозка социальной структуры
В 2006 году в журнале «Журнал Российской академии наук» была опубликована статья экономиста и бывшего вице-премьера Андрея Белоусова «Сценарии экономического развития России в перспективе пятнадцати лет». В этом тексте нынешний министр обороны России объяснил, какие последствия возникнут в России из-за «роста среднего класса и его революционного влияния на стандарты и модели потребления».
По словам Белоусова, расширение среднего класса приведет, среди прочего, к усилению социальных конфликтов и росту требований к более высоким зарплатам, которые превысят возможности компаний по повышению производительности. По мнению социологов, Кремль, вероятно, тогда решил, что социальную структуру России следует «заморозить». Навсегда. Это будет означать стабильность, какой она должна быть в царском государстве.
Каков профиль олигархов в кастовом обществе? Российские миллиардеры - чистокровные советские люди, которых, согласно песне, можно охарактеризовать как людей, чей «адрес - СССР». В первой сотне средний возраст составил 42 года в 1995 году, 47 лет - в 2004 году, 50 лет - в 2011 году и 58 лет - в 2021 году.
Короче говоря, они родились в эпоху Хрущева, учились при Брежневе и заработали свой первый миллион в 1990-х годах. Сергей Брагинский, профессор Школы бизнеса и экономики имени Роберта Г. Смита при Мэрилендском университете, составил социальный профиль российских миллиардеров.
Исследование Брагинского «Посткоммунистические олигархи в России: количественный анализ» рассматривает карьеры 296 представителей первой волны российской бизнес-элиты, представляющих две подгруппы: людей, которые вошли в элиту из номенклатуры, и так называемых аутсайдеров, у которых не было «надлежащей социальной базы», но которые успешно эксплуатировали зарождающийся капитализм.
Изначально так называемые аутсайдеры обеспечивали возможную основу для появления нового класса лидеров, отметил Брагинский. Однако по мере дальнейшего развития России и развития ее чрезвычайно богатых карьерных возможностей они сами выработали свои особые отношения с Кремлем, которые во многом сгладили их первоначальные разногласия с бывшей номенклатурой.
Скорее комсомольцы, чем дворяне
Точнее, 32 процента нынешних миллиардеров были бывшими сотрудниками внешнеторговых структур СССР (Минвнешторг, Разноимпорт, Союзпромэкспорт) и, вполне вероятно, были так или иначе связаны с органами безопасности, поскольку в СССР сделки с Западом велись при участии и под контролем КГБ.
Из российских миллиардеров 28 процентов вышли из комсомола, 12 процентов были партийными функционерами (райкомы, обкомы), 18 процентов были директорами промышленных предприятий в Советском Союзе, а десятая часть вышла из науки, армии и официально из КГБ.
Перечисленная группа не богатела так, как это принято на Западе, то есть постепенно выстраивая и расширяя свой бизнес. Олигархи приватизировали тогдашние государственные предприятия более или менее законным путем. Вернее, как это было принято и возможно в то время, пользуясь имеющимися знакомствами и социальным положением.
Исследователи российской элиты обратили внимание на показательный факт: олигархи очень ревностно хранят в тайне происхождение и репутацию своих родителей. И если об отцах элиты есть информация, то личность их матерей является почти государственной тайной. Самый яркий пример - сам «царь».
Возможно, что происхождение родителей - залог социального взлета миллиардеров. На вершине российской элиты или в Кремле нет случайных людей. Это каста, в которую невозможно попасть с улицы. И стремление элиты сделать стены вокруг этой касты совершенно непроницаемыми с их точки зрения понятно.
Социолог Элизабет Шимпфессль, автор вышедшей в 2018 году книги «Безумно богатые русские», вспоминала для Forbes, что некоторые миллиардеры говорили ей во время написания работы, что помогать нужно сильным, а не слабым, ссылаясь на законы природы, считая, что от этого зависит будущее России.
Интересно, что в последнее время начал появляться новый нарратив, в котором олигархи объясняют свое привилегированное положение. Если в начале 1990-х годов все искали дворянские корни, и в основном их находили, то в последнее время эти истории стали включать ссылки и на культурные связи с советской интеллигенцией.
Похоже, для представителей буржуазного класса важно опираться на какой-то культурный фон в прошлом. В последнее время российские богачи начали основывать свою родословную на том, что у них в ней было на самом деле, а именно на советской интеллигенции.
Почти все они разбогатели в определенный период, в историческом окне времени. Вот почему их нынешние лекции молодым предпринимателям о том, что делать, чтобы разбогатеть, звучат нелепо. Было бы лучше, если бы молодые люди вернулись в прошлое и начали богатеть там, потому что теперь сами эти мудрецы уже не смогли бы стать миллиардерами.