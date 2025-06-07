В Кыргызстане снесли самый высокий памятник Ленину в Центральной Азии

Расположенный на центральной площади города, 23-метровый монумент был снят прошлой ночью и будет «перемещен в другое место», сообщили в мэрии.

«Решение о переносе памятника не должно становиться предметом политизации», - заявили власти города, отметив, что памятники Ленину уже переносили или сносили и в других странах, включая Россию.

«Это распространённая практика, цель которой - улучшить эстетический и архитектурный облик городов», - подчеркнули в мэрии.

В последние годы страны Центральной Азии активизировали усилия по укреплению национальной идентичности: переименовывают населенные пункты с русскими названиями, советские памятники заменяют монументами местных и национальных героев.

Россия, располагающая в Кыргызстане несколькими военными базами, старается сохранить свое влияние в регионе, однако этому мешает конкуренция со стороны Китая и Запада, а также усиливающееся в бывших советских республиках беспокойство из-за войны против Украины.

Несмотря на усилия по десоветизации, советские памятники все еще широко распространены в регионе, а монумент Ленину сохранился во многих городах Кыргызстана.​