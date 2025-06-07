Яна Тоом впервые за 16 лет сменит округ на местных выборах

По этому же округу она баллотировалась на дебютных для себя муниципальных выборах в 2009 году, но в дальнейшем всегда выставляла свою кандидатуру в Пыхья-Таллинне.

«Когда-то я жила в Хааберсти. Вот если бы я баллотировалась в Нымме, то это было бы удивительно», - сказала Яна Тоом.