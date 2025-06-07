«Господи, как страшно!»: Музей авиации отметил 25-летие зрелищным авиашоу

Хотя нынешние Дни авиации проходят уже в двадцатый раз, интерес к профессии пилота и к миру авиации по-прежнему не угасает. Более того, каждый год зрители ждут от пилотов все более зрелищных и смелых трюков, подчеркнул руководитель музея авиации Мати Меос.