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«Господи, как страшно!»: Музей авиации отметил 25-летие зрелищным авиашоу

В эти выходные расположенный возле Тарту в деревне Ланге Эстонский музей авиации вновь открывает свои двери для крупнейшего и самого масштабного авиашоу в странах Балтии. Одновременно с этим событием в этом году отмечается 25-летие со дня основания музея​.

Хотя нынешние Дни авиации проходят уже в двадцатый раз, интерес к профессии пилота и к миру авиации по-прежнему не угасает. Более того, каждый год зрители ждут от пилотов все более зрелищных и смелых трюков, подчеркнул руководитель музея авиации Мати Меос.

​«Сколько можно ходить на певческие и танцевальные праздники - иногда стоит заняться и чем-то посерьезнее», - с улыбкой добавил он.

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