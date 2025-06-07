Отечественные производители: нынче у эстонской клубники будет та же цена, что и год назад

Вейко Силласте, владелец фермы Madise в Тартуском уезде, сообщает, что ситуация плохая, стоя при этом на краю своего клубничного поля.

Погода играет с нами

«Растения не усвоили питательные вещества, погода неустойчивая, прохладная и дождливая. Мы постоянно тонем, - говорит он, имея в виду растущий риск гниения и плесени на грядках. - Но с погодой не поспоришь».

Мужчина все еще надеется увидеть первые ягоды в течение двух недель. «Когда ягоды начнут расти, ситуация должна быть уже более благоприятной по сравнению с прошлым годом. Лучше уж немного дождей, чем очень жарко. Это означает, что урожай будет средним», - говорит он.

Однако толком пока ничего не ясно.

«Есть цветы и есть ягоды, но когда растение перестает цвести, лепестки должны облететь, и они прилипают к ягодам, и если они намокнут, то плоды сгниют», - говорит он.

«Сейчас картина не самая плохая, но если дождь не уймется, через неделю станет еще хуже. Сколько ягод в итоге вылезет из этого «гнезда» на прилавки? Трудно сказать».

Однако Силласте не верит во внезапный рост цен на клубнику.

«Если польская ягода стоит три евро, то я не могу просить 30 евро за свою эстонскую. Цену определяет рынок», - утверждает он и предполагает, что цена останется на уровне прошлого года - где-то около 6 евро.