Отечественные производители: нынче у эстонской клубники будет та же цена, что и год назад

Производители клубники обещают, что отечественная клубника может поступить в продажу по той же цене, что и в прошлом году.
Вейко Силласте, владелец фермы Madise в Тартуском уезде, сообщает, что ситуация плохая, стоя при этом на краю своего клубничного поля.
Погода играет с нами
«Растения не усвоили питательные вещества, погода неустойчивая, прохладная и дождливая. Мы постоянно тонем, - говорит он, имея в виду растущий риск гниения и плесени на грядках. - Но с погодой не поспоришь».
Мужчина все еще надеется увидеть первые ягоды в течение двух недель. «Когда ягоды начнут расти, ситуация должна быть уже более благоприятной по сравнению с прошлым годом. Лучше уж немного дождей, чем очень жарко. Это означает, что урожай будет средним», - говорит он.
Однако толком пока ничего не ясно.
«Есть цветы и есть ягоды, но когда растение перестает цвести, лепестки должны облететь, и они прилипают к ягодам, и если они намокнут, то плоды сгниют», - говорит он.
«Сейчас картина не самая плохая, но если дождь не уймется, через неделю станет еще хуже. Сколько ягод в итоге вылезет из этого «гнезда» на прилавки? Трудно сказать».
Однако Силласте не верит во внезапный рост цен на клубнику.
«Если польская ягода стоит три евро, то я не могу просить 30 евро за свою эстонскую. Цену определяет рынок», - утверждает он и предполагает, что цена останется на уровне прошлого года - где-то около 6 евро.
«Люди готовы платить больше за отечественную, но всегда есть предел», - говорит Силласте.
Производители клубники жалуются на нехватку сборщиков
Цена на эстонские ягоды может отражать еще одну серьезную проблему для производителей клубники - кризис рабочей силы.
«Эстонцы не хотят выполнять тяжелую работу. Зарплаты в этой сфере более или менее равны», - признает Силласте.
По его словам, прошлый год был неудачным, и если придется и в этом году работать с убытками, то осенью придется думать, продолжать ли это делать, или искать новый вызов.
Первые ягоды проданы
Гуннар Тярн, руководитель фермы Raja в Харьюмаа, начал выращивать клубнику 30 лет назад.
«Я не знал, что еще можно делать, и подумал, что попробую, ну вот до сих пор я все еще и пробую», - говорит Тярн.
Поздняя весна этого года и недостаток солнца не останавливают опытного производителя. «В прошлом году в это время уже был второй урожай, но всему свое время», - говорит он. Первый урожай был собран на этой неделе, но ягод было мало.
«Люди покупают», - говорит Тярн.
Цена на клубнику в настоящее время составляет 18 и 15 евро за килограмм в зависимости от сорта. С другой стороны, цена килограмма польской клубники составляет около пяти евро.
«Если растения укрыть, подкормить и защитить, они дадут урожай. Но поначалу ягод будет очень мало».
В настоящее время прилавки заполняет клубника из Польши и Греции, но Тярн не может сказать, когда наступит пик сезона для отечественной ягоды. «Это не моя работа - предсказывать».
Однако он также утверждает, что нехватка рабочей силы в период сбора урожая может стать настоящим камнем преткновения - если нет сборщиков, часть ягод может просто остаться на поле.