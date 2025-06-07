100 ошибок на двоих: Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко в финале «Ролан Гаррос» в трех сетах

Это первая победа теннисистки из США на «Ролан Гаррос» за последние 10 лет. Из американских спортсменок в последний раз здесь побеждала Серена Уильямс в 2015 году.

Примечательно, что Арина Соболенко в данный момент является первой ракеткой мира, Коко Гауфф - вторая. У мужчин, кстати, в воскресенье в финале тоже сыграют первая и вторая ракетки мира - итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Арина Соболенко трехкратная победительница турниров Большого шлема: в 2023 и 2024 гг. она выиграла Australian Open и в том же 2024-м победила на US Open.

Для Коко Гауфф победа в Париже - второй трофей. На ее счету также победа на US Open в 2023 году, где, к слову, она тоже обыграла Арину Соболенко и тоже в трех сетах.

Вообще, трудно представить себе более равных соперниц, чем Арина и Коко. Обе показали лучший результат на грунте в этом сезоне - по 17 побед у каждой на ключевых грунтовых турнирах.

Всего в карьере (до этого финала) они играли друг против друга 10 раз - по пять побед у каждой, из них два матча на грунте - по одной победе.

Как говорят многие специалисты, в женских финалах первая половина матча - борьба нервных систем, вторая - физической выносливости (у мужчин – наоборот).