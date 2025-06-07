100 ошибок на двоих: Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко в финале «Ролан Гаррос» в трех сетах

Американка Коко Гауфф обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже в трех сетах - 7-6, 6-2, 6-4. Обе теннисистки претендовали на свою первую победу в этом грунтовом турнире. И если Гауфф уже доходила до финала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде в 2022 году, то Соболенко впервые в своей карьере добралась до решающего матча на French Open.
Это первая победа теннисистки из США на «Ролан Гаррос» за последние 10 лет. Из американских спортсменок в последний раз здесь побеждала Серена Уильямс в 2015 году.
Примечательно, что Арина Соболенко в данный момент является первой ракеткой мира, Коко Гауфф - вторая. У мужчин, кстати, в воскресенье в финале тоже сыграют первая и вторая ракетки мира - итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.
Арина Соболенко трехкратная победительница турниров Большого шлема: в 2023 и 2024 гг. она выиграла Australian Open и в том же 2024-м победила на US Open.
Для Коко Гауфф победа в Париже - второй трофей. На ее счету также победа на US Open в 2023 году, где, к слову, она тоже обыграла Арину Соболенко и тоже в трех сетах.
Вообще, трудно представить себе более равных соперниц, чем Арина и Коко. Обе показали лучший результат на грунте в этом сезоне - по 17 побед у каждой на ключевых грунтовых турнирах.
Всего в карьере (до этого финала) они играли друг против друга 10 раз - по пять побед у каждой, из них два матча на грунте - по одной победе.
Как говорят многие специалисты, в женских финалах первая половина матча - борьба нервных систем, вторая - физической выносливости (у мужчин – наоборот).
Трудно сказать, насколько данный финал укладывается в эту формулу. Скорее, Соболенко в третьем сете подвели как раз нервы.
Что происходило на корте
Матч получился очень напряженным. Нередко женские финалы длятся чуть больше часа целиком, но в данном случае только первый сет спортсменки играли 1 час 20 минут.
Упустив преимущество в 4-1, отдав два гейма на своей подаче и не реализовав два сетбола, белоруска все-таки выиграла первую партию на невероятном по накалу тай-брейке - 7-6 (7:5).
В целом, на протяжении матча Соболенко играла активнее - быстрее передвигалась по корту и смелее комбинировала, но и больше ошибалась: 70 невынужденных ошибок у Арины за матч и 30 - у Коко.
Гауфф выбрала тактику, которая в теннисе называется «на паузах» - не суетилась, хорошо «читала» игру соперницы и находила неожиданные углы для ударов.
Во втором сете преимущество американки были бесспорным - 6-2.
Нервы, мат и молодость
На третью партию теннисистки вышли в разном состоянии, по крайней мере, визуально: Гауфф казалась очень собранной, Соболенко, наоборот, очень нервной.
Решающий сет начался с ощутимым преимуществом американки, которая сразу сделала брейк и повела в счете.
При 3-2 по геймам в пользу Коко и на ее же подаче она неожиданно дрогнула, белоруска сравняла счет (3-3) и, казалось, вернулась в этот матч.
Но потом не было ни одного элемента, в котором бы она не ошибалась: на подачах, на укороченных, слева и с лета.
По ходу матча она много материлась по-русски в адрес своего бокса, где сидели ее тренеры и группа поддержки, и даже требовала, чтобы они все ушли, потому что от них нет никакого толка.
Команды спортсменов всегда относятся к таким эпизодам снисходительно. На церемонии награждения Арина, которую во время всего выступления душили слезы, поблагодарила свой бокс за понимание и поддержку.
Коко Гауфф стала второй самой молодой теннисисткой в мире (после Марии Шараповой), выигравшей турниры Большого шлема на разных покрытиях к своему 21 году.