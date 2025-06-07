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На ветряной электростанции на Сааремаа возник пожар, спасатели отреагировали усиленным составом

Перевод: Павел Соболев
Спасатели на месте инцидента в порту Насва.

В субботу вечером в порту Насва на Сааремаа вспыхнул пожар на ветряном генераторе. Большого пламени не было обнаружено, но генераторная была полна дыма, и ситуация была воспринята серьезно.

В Центр тревоги сообщение о пожаре поступило в 17:10, когда от ветряной установки повалил дым и сработала пожарная сигнализация. На место происшествия выехали все профессиональные спасательные бригады региона - из Курессааре, Кихельконна и Ориссааре, а также спасатели-добровольцы из Сальме.

Спасатели из Курессааре первыми прибыли на место происшествия, и когда они появились на станции вертрогенератов, огонь уже утих, однако из нижней двери генераторной все еще шел дым. Позже выяснилось, что возгорание произошло в электрощите.

Поскольку пожар потух сам собой, необходимости в проведении спасательных работ непосредственно не было. Но спасатели остались на месте происшествия, чтобы обеспечить безопасность ситуации. Спасательная операция была объявлена ​​завершенной в 18:41.

Ветрогенератор в порту Насва.
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