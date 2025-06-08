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В Германии женщина с ножом напала на прохожих

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.

В субботу, 7 июня в Мюнхене в результате ножевой атаки были ранены два человека, пишет DW.

30-летняя женщина напала на прохожих на Лугу Терезы в центре баварской столицы около 19.45 по местному времени.

Полиция открыла огонь по нападавшей, от полученных травм она скончалась в больнице, сообщает агентство dpa.

Место нападения оцеплено полицией. Правоохранительные органы заняты сбором улик. О мотиве нападавшей не сообщается. По информации газеты Bild, она могла страдать от психического расстройства.

Официальных данных о состоянии пострадавших нет. Как сообщила полиция, ранения получили 56-летний мужчина и 25-летняя девушка.

Луг Терезы - традиционное место проведения Октоберфеста.

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