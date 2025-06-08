В Германии женщина с ножом напала на прохожих

30-летняя женщина напала на прохожих на Лугу Терезы в центре баварской столицы около 19.45 по местному времени.

Полиция открыла огонь по нападавшей, от полученных травм она скончалась в больнице, сообщает агентство dpa.

Место нападения оцеплено полицией. Правоохранительные органы заняты сбором улик. О мотиве нападавшей не сообщается. По информации газеты Bild, она могла страдать от психического расстройства.

Официальных данных о состоянии пострадавших нет. Как сообщила полиция, ранения получили 56-летний мужчина и 25-летняя девушка.