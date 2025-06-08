На выборах в Латвии возникли технические проблемы: по всей стране подсчитывали голоса вручную

Как пояснил Вайварс, такое решение было принято, поскольку автоматическая система подсчета голосов оказалась слишком медленной.

Ответственность за обеспечение избирательной системы несет Государственное агентство цифрового развития (VDAA).

Ранее сообщалось, что люди в социальных сетях этой ночью злятся на сбои в работе сайта ЦИК в ночь выборов.

Как наблюдало агентство LETA, пользователи социальных сетей с началом процедуры подсчета голосов на муниципальных выборах заметили помехи на сайте ЦИК, которые не дают возможности увидеть актуальные результаты подсчета голосов.

Агентство LETA сообщает, что сайт ЦИК регулярно сталкивается с проблемами, а также данные на нем отражаются некорректно - на сайте показывается неверное количество избирательных участков.

ЦИК всю эту неделю получает критику за организацию избирательного процесса и выявленные в нем недочеты.

Как сообщалось, сталкиваясь с какими-то проблемами в проведении муниципальных выборов, все больше вовлеченных в процесс и наблюдателей критикуют ЦИК и VDAA.