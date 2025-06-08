Тяжелый день на дорогах Эстонии: в ДТП пострадали 12 человек, в том числе и двое детей

Вчера около часа ночи ДТП произошло в Таллинне на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Суве, где 48-летняя женщина на электросамокате врезалась в бордюр и упала. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В 02:09 у дома на улице Выру, 92, в Тарту 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с электросамоката во время движения. Самокатчик был доставлен в больницу.

В 02:33 в Тарту на пешеходно-велосипедной дорожке на перекрестке улиц Рийа и Кастани 23-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения упал во время езды на электросамокате. Самокатчик был доставлен в больницу.

В 11:53 у дома на Мустамяэ-теэ, 29, в Таллинне 45-летняя женщина на автомобиле Citroën Berlingo поворачивала направо и наехала на электросамокат, которым управляла 27-летняя женщина. Самокатчица была доставлена в больницу.

В 12:35 в Силламяэ на улице Туру 11-летняя девочка выбежала из-за автобуса на дорогу перед автомобилем Volkswagen Polo, которым управляла 34-летняя женщина. Ребенок был доставлен в больницу.

В 14:30 у дома на Нарвском шоссе, 4b, в Йыхви 24-летний мужчина на автомобиле Toyota Auris наехал на ногу 59-летней женщины. Пешеход была доставлена в больницу.

В 16:39 в Харьюмаа в волости Сауэ на первом километре шоссе Яасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла 75-летний мужчина потерял контроль над автомобилем Toyota Avensis и съехал в кювет. Водитель был доставлен в больницу.