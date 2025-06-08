Во Франции пожар из-за самоката унес жизни четырех человек

Как сообщил прокурор Реймса, пожар вспыхнул ранним утром в пятницу, 6 июня, в квартире на четвертом этаже.

13-летний подросток выпрыгнул из окна и погиб, а внутри был найден обгоревший труп его 15-летнего брата.

Также задохнулись от дыма 87-летняя женщина и ее 59-летний сын, находившиеся на восьмом этаже.

Два человека получили тяжелые травмы, еще 26 проходят лечение в больнице с менее серьезными травмами.

Прокурор города подчеркнул, что у следствия нет сомнений в том, что пожар возник случайно и быстро распространился от загоревшегося электросамоката.