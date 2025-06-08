Как Трамп проигрывает собственную торговую войну со всем миром

Страсти на китайском фронте на время улеглись.

Трамп переключил внимание на западный европейский фронт, где давно без перемен. Он перешел в наступление на ЕС, пригрозив ввести пошлины в 50% с 1 июня, если Евросоюз не соберется наконец с мыслями и не начнет активные переговоры — иначе до 90-дневного дедлайна в начале июля США не успеют заключить сделку с крупнейшим торговым, экономическим и оборонным партнером.

ЕС пообещал ускориться, и Трамп сменил гнев на милость. На европейском фронте снова воцарилась тишина.

Но не прошло и трех дней, как пришла новая напасть. 28 мая Трамп потерпел самое серьезное поражение за все время торговой войны. И не за границей, а в тылу — в США.

Тарифы вне закона

Американский суд постановил, что тарифы Трампа незаконны. И не один суд, а сразу два.

Незаконными признали не все тарифы, но — самые главные. Их Трамп ввел по закону полувековой давности, который делегирует президенту определенные полномочия вводить санкции против иностранцев в случае чрезвычайных ситуаций.

Именно этот акт IEEPA стал главным инструментом торговой войны Трампа. Он объявляет ЧП — и вводит пошлины.