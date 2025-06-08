Власти Эстонии хотели допросить футболиста сборной Израиля из-за слов о России

В пятницу, 6 июня, в рамках отборочных матчей на чемпионат мира сборная Эстонии по футболу встретилась на стадионе A. Le Coq со сборной Израиля.

Согласно правилам квалификации ЧМ, за день до игры каждая команда обязана провести пресс-конференцию с участием главного тренера и одного футболиста, которого команда выбирает на свое усмотрение.

Для пресс-конференции в Таллинне израильская команда выбрала центрального защитника и капитана Эли Дасу, который присоединился к московскому «Динамо» в сентябре 2022 года, то есть менее чем через полгода после начала войны.

Даса провел в российском клубе три сезона и все это время оставался основным игроком, на счету которого не менее двадцати матчей за сезон. «Я в довольно хорошей форме. За спиной длинный сезон в сильной лиге», – описал Даса свое нынешнее состояние.

На это корреспондент Postimees поинтересовался у капитана сборной Израиля Эли Дасы: каково играть за российский клуб в условиях, когда российская армия убивает людей в Украине, а ты зарабатываешь на жизнь в России? Насколько это этично?

Даса ответил: «Я считаю себя порядочным человеком. Я очень благодарен за годы, проведенные в России как футболист. Ко мне относились там как к профессиональному игроку и доброжелательно – как к человеку. В конечном счете это не имеет отношения к политике».