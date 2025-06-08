Бактерии, проникающие в нас сразу после нашего рождения, в будущем могут уберечь от опасных инфекций

Некоторые бактерии, с которыми дети сталкиваются в первые же дни после рождения, могут затем уберечь их от опасных инфекций, доказали британские ученые. Интересно, что это справедливо только для детей, родившихся в результате естественных родов. Ученые собираются разработать соответствующую терапию и для тех, кто появился на свет в результате кесарева сечения.
Впервые удалось доказать, что полезные бактерии, по-видимому, вдвое снижают риск госпитализации маленьких детей с легочными инфекциями.
Исследователи назвали это поразительным открытием, которое может привести к разработке методов лечения, способствующих росту полезных бактерий в организмах младенцев.
Считается, что ранний контакт с микробами играет решающую роль в развитии иммунной системы.
Человеческий организм при рождении стерилен, но это длится недолго. Все укромные уголки человеческого тела становятся домом для целого мира микроорганизмов - микробиома.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Института Сэнгера изучили самые ранние стадии колонизации нашего организма бактериями, грибками и другими микроорганизмами.
Они собрали образцы кала 1082 новорожденных в первую неделю их жизни. Затем был проведен масштабный генетический анализ всего ДНК в образцах, чтобы точно определить виды присутствовавших в организме микробов и их распространенность у каждого ребенка.
Затем в течение следующих двух лет ученые отслеживали, что происходило с этими детьми, используя медицинские данные из больниц.
Один из первых колонизаторов человеческого организма, Bifidobacterium longum, по-видимому, обладает защитными свойствами.
Только четыре процента младенцев с этим видом бактерий в течение следующих двух лет попадали в больницу с легочной инфекцией. Младенцы с другими видами бактерий в первоначальном составе микробиома в два-три раза чаще нуждались в госпитализации.
Это первые данные, показывающие, что формирование микробиома влияет на риск инфекции.
«Я считаю это действительно феноменальным. Удивительно, что удалось это доказать», - сказал Би-би-си профессор Найджел Филд из Университетского колледжа Лондона.
Как бактерии это делают?
Наиболее вероятной причиной госпитализации детей является респираторно-синцитиальный вирус (RSV), но что связывает его с B. longum?
Для профессора Филда это вопрос на миллион долларов.
Мы знаем, что B. longum начинает с переваривания грудного молока, которое питает ребенка и способствует росту полезных бактерий.
Подробности пока не ясны, но, по словам профессора Филда, либо сами бактерии, либо соединения, которые они производят при переваривании пищи, взаимодействуют с иммунной системой и влияют на то, как иммунная система созревает и способна распознавать друзей и врагов.
Защитные бактерии были обнаружены только у детей, родившихся естественным путем, а не с помощью кесарева сечения, и то не у всех.
Исследователи заявляют, что их открытие не оправдывает практику вагинального посева, когда некоторые молодые родители смазывают детей мазком, взятым из влагалища. По-видимому, полезные бактерии поступают из конечной части пищеварительной системы матери.
«Я с уверенностью могу сказать, что вагинальный посев не может считаться хорошей практикой», - заявила профессор Филд.
Однако в долгосрочной перспективе планируется разработать микробиологические терапии и препараты, например, пробиотический йогурт, которые можно будет давать младенцам для формирования здорового микробиома.
Профессор Луиза Кенни из Ливерпульского университета, консультант-акушерка и гинеколог, сказала: «Часто кесарево сечение - это спасающая жизнь процедура, и она может быть правильным выбором для женщины и ее ребенка».
Она отметила, что хотя польза наблюдалась только у детей, рожденных естественным путем, это не проявлялось у всех детей, рожденных таким образом, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы составить полную и детально проработанную картину.