Бактерии, проникающие в нас сразу после нашего рождения, в будущем могут уберечь от опасных инфекций

Впервые удалось доказать, что полезные бактерии, по-видимому, вдвое снижают риск госпитализации маленьких детей с легочными инфекциями.

Исследователи назвали это поразительным открытием, которое может привести к разработке методов лечения, способствующих росту полезных бактерий в организмах младенцев.

Считается, что ранний контакт с микробами играет решающую роль в развитии иммунной системы.

Человеческий организм при рождении стерилен, но это длится недолго. Все укромные уголки человеческого тела становятся домом для целого мира микроорганизмов - микробиома.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Института Сэнгера изучили самые ранние стадии колонизации нашего организма бактериями, грибками и другими микроорганизмами.

Они собрали образцы кала 1082 новорожденных в первую неделю их жизни. Затем был проведен масштабный генетический анализ всего ДНК в образцах, чтобы точно определить виды присутствовавших в организме микробов и их распространенность у каждого ребенка.

Затем в течение следующих двух лет ученые отслеживали, что происходило с этими детьми, используя медицинские данные из больниц.

В рамках исследования Baby Biome Study ученые собрали образцы кала у более чем 1000 детей. Фото: Getty Images

Один из первых колонизаторов человеческого организма, Bifidobacterium longum, по-видимому, обладает защитными свойствами.

Только четыре процента младенцев с этим видом бактерий в течение следующих двух лет попадали в больницу с легочной инфекцией. Младенцы с другими видами бактерий в первоначальном составе микробиома в два-три раза чаще нуждались в госпитализации.

Это первые данные, показывающие, что формирование микробиома влияет на риск инфекции.